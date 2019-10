Kimmer Coppejans verkoopt zijn huid duur tegen Andy Murray

Kimmer Coppejans mocht in Antwerpen deelnemen met een wildcard en kreeg in de eerste ronde met Andy Murray een taaie brok tegenover zich. De Schot, momenteel de nummer 243 van de wereld, timmert aan de weg terug na veel blessureleed.

Murray begon goed aan de partij en liep 3-0 uit, maar Coppejans knokte zich terug in de wedstrijd. In het vijfde spelletje maakte de Belg een break van Murray ongedaan. Een nieuwe break van de Schot in het tiende spel betekende meteen setwinst voor Murray: 6-4.

In het begin van de tweede set regende het breaks aan beide kanten, maar vanaf 3-3 hielden de twee elkaar in balans. Een tiebreak moest voor de beslissing zorgen en daarin nam de ervaring van Murray de bovenhand. Na 1 uur en 44 minuten won hij met 6-4 en 7-6.