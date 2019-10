Alison Van Uytvanck (WTA-44) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz. In een Belgisch onderonsje haalde Van Uytvanck het in twee sets met 6-3 en 6-2 van Ysaline Bonaventure (WTA-113). Bonaventure was opgevist als lucky loser.