Mertens ziet ene na andere opponente afhaken en wint uiteindelijk vlot

Het toernooi van Luxemburg wordt geteisterd door blessures en afzeggingen. Elise Mertens had normaal gezien moeten uitkomen tegen de Oekraïense Kozlova, maar die had last van haar been en liet zich vervangen door lucky loser Ysaline Bonvanture.

Een leuk Belgische duel kondigde zich aan, tot ook Bonaventure zich in laatste instantie moest terugtrekken, met een schouderblessure. Enter de Zwitserse Stefanie Vögele, al was ook haar entree op de hoofdtabel van korte duur. Nog geen uur voor de match moest ze met pijn aan haar buikspieren afhaken.

Zo was het uiteindelijk de 3e lucky loser die tegen Elise Mertens zou uitkomen. Bibiane Schoofs was begrijpelijkerwijze niet helemaal op haar best en dat strafte het eerste reekshoofd genadeloos af. In de 2e set kregen we lange tijd wel een gelijkopgaande strijd. Helemaal op het einde liep Mertens met 2 breaks toch weg van de Nederlandse.