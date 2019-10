Mertens en dubbelpartner verliezen hun eerste partij op de Masters

De voorbije maanden kenden Mertens en Sabalenka heel wat dubbelsucces. De Belgische en Wit-Russische schreven de toernooien van Indian Wells en Miami op hun naam en triomfeerden ook op het US Open. Daardoor mochten ze als eerste reekshoofd aan de WTA-Masters beginnen.

Maar het duo kreeg meteen een eerste klap te verwerken. In de eerste set boden Schuurs, de vroegere dubbelpartner van Mertens, en Grönefeld stevig weerwerk. Sabalenka vond haar ritme niet en de tegenstandsters kaapten de set met 5-7. In set twee was de dominantie van Mertens/Sabalanka wel groot: 6-1.

In de beslissende tiebreak trok Mertens aan het kortste eind met 7-10. Ze moeten nog twee wedstrijden spelen. De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de halve finales.