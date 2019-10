Kirsten Flipkens stoot door naar tweede ronde in Moskou

Flipkens baande zich via de kwalificaties een weg naar de hoofdtabel.

In de eerste ronde kreeg ze Natalia Vikhlyantseva (WTA-93) tegenover zich. Onze landgenote klopte de Russin in twee sets: 6-3 en 6-2 na 1 uur en 8 minuten.

Flipkens begon slecht, met serviceverlies in het tweede spelletje, maar ze keerde terug van een 0-3-achterstand. Vikhlyantseva kreeg plots geen voet meer aan de grond en moest zes games op een rij aan Flipkens laten.

In de tweede set stoomde Flipkens mooi door. Ze liep uit tot 4-1 en 5-2. Vikhlyantseva moest opslaan om in de wedstrijd te blijven, maar Flipkens benutte haar eerste breakpunt.

In de volgende ronde wacht het Oekraïense vijfde reekshoofd Dayana Yastremska (WTA-28) of de Russin Daria Kasatkina (WTA-37).

De 33-jarige Flipkens is de enige Belgische deelneemster op de VTB Kremlin Cup. Ze treedt in Rusland ook aan in het dubbeltoernooi.