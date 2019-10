Joran Vliegen en Sander Gille halen dubbelfinale in Antwerpen net niet

Gille (28) en Vliegen (26) mikten in Antwerpen op een vierde ATP-titel. De Limburgers triomfeerden in juli in Bastad (Zwe) en Gstaad (Zwi). Eind september voegden ze het toernooi in het Chinese Zhuhai toe aan hun palmares. De Belgen wonnen samen ook al 13 Challenger-titels, waarbij één dit jaar in Bratislava (in juni).

"Teleurgesteld, maar..."

"Uiteraard zijn we teleurgesteld", reageert Joran Vliegen. "Maar we mogen terugblikken op een heel goed seizoen. De verdienste is ook voor onze tegenstanders, die vandaag een heel goede match hebben gespeeld."

"Het is jammer", vult Gille aan. "Maar volgend jaar komen we terug en zullen we er weer alles aan doen om de finale te bereiken. Het is heel leuk om hier voor eigen publiek te kunnen spelen."

"We hebben dit seizoen getoond dat we kunnen presteren in ATP 250-toernooien. Dat geeft een echte boost om het volgend jaar ook te tonen in ATP 500- en Masters 1.000-toernooien."