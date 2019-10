Goffin staat in de kwartfinales in Tokio na 2 tiebreaks: "Lastig"

Na een moeizame eerste ronde, waarbij hij matchballen tegen moest wegwerken tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta, kwam de 28-jarige Goffin voor het eerst uit tegen de 8 jaar jongere Shapovalov.

Goffin sloeg uitstekend op en gaf geen enkele breakbal weg in de eerste set. Hij benutte zijn breakkansen evenwel niet: in de tiebreak kwam hij 6-1 voor. De Canadees weerde zich nog, maar het 5e was het goeie.

In set 2 zakte de opslagdruk van de Belg een beetje, maar Shapovalov kon zijn enige breakkans niet verzilveren. Opnieuw moest een tiebreak beslissen, waarin Goffin oppermachtig was: 6-0 werd uiteindelijk 7/2.

Goffin speelt in de kwartfinale tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP-143), die de Kroaat Marin Cilic (ATP-30) in 3 sets wipte. Hij ontmoette Chung 3 keer eerder, waarin hij 2 keer de betere was.