Murray komt laat onder stoom maar gunt Antwerpen zijn droomfinale

Na de vroege uitschakeling van David Goffin hoopte de toernooiorganisatie in Antwerpen op een finale tussen grandslamwinnaars Andy Murray en Stan Wawrinka. Hun gebeden werden verhoord want na de makkelijke zege van Wawrinka in de halve finales knokte Murray zich ook voorbij Humbert.

De Fransman, de revelatie van het toernooi in Antwerpen, pakte uit met een straffe service en hij trok de eerste set na 40 minuten naar zich toe. Ook in set twee bleef Humbert op hoog niveau tennissen. Toch was het Murray die als eerste een break kon versieren, maar Humbert brak net zo snel weer terug.

Zo bleef de spanning in de partij en pas bij 6-5 voor Murray liet Humbert opnieuw een steek vallen. De Brit pakte set twee en had zo meteen ook het momentum aan zijn zijde. Hij liep in de beslissende set snel uit tot 3-0 en gaf die voorsprong niet meer weg.

Voor Murray wordt de match morgen tegen Wawrinka (ATP-18) zijn eerste finale sinds Doha in december 2017.