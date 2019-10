Geweldige Goffin laat 5 setpunten liggen, Federer profiteert

Goffin stapte met 9 nederlagen in 10 onderlinge duels met de Zwitserse grootmeester het hardcourt in China op. Onze landgenoot (ATP-14) was erop gebrand om de pandoering tegen de nummer 3 op de US Open (6-2, 6-2, 6-0) uit te wissen. En of hem dat lukte.

Federer, laureaat in Shanghai in 2014 en 2017, begon met een love game op zijn opslag, maar Goffin deed niet onder: liefst 3 keer haalde hij zijn service game binnen op love. De 10 jaar jongere Goffin speelde bij momenten Federiaans. Vooral dan in de rally, want zijn eerste opslag kwam er maar aan 50 procent uit.

Maar eenmaal het spel aan de gang toverde Goffin met lage slices en flitsende passeerslagen. Hij dwong als eerste een breakpunt af in het 2e spelletje, maar Federer dwong hem daarbij in de fout.

Bij 4-5 dwong Federer met een geweldige forehand zijn 1e breakpunt af. Dat was meteen ook een setpunt, maar een agressieve Goffin werkte dat weg. En pakte daarop uit met zelf een break: 6-5. De Belg twijfelt niet.

Zelf zijn opslag houden en de 1e set is binnen. Hij liet evenwel 3 setballen liggen: de eerste sloeg hij buiten, bij de tweede maakte hij een dubbele fout, bij de derde raakte een return van Federer de netrand, waardoor Goffin verrast is. Met een rebreak redde Federer zich.

Goffin liet zich niet kennen en was ook het best weg in de tiebreak (2-0 en 5-2). Federer werkte ook setpunt 4 en 5 weg. Na een challenge van Federer (de bal van Goffin was millimeters buiten) kreeg die zijn 2e setpunt. En met een goeie eerste opslag maakte de Zwitser, die tegenover 18 winners 27 fouten zette, het af: 7-6 (9/7).