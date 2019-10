Djokovic steekt een stokje voor finale van Goffin in Tokio

Goffin was op dreef deze week - te danken aan zijn uitstekende opslagspel. Maar tegen Djokovic moest hij wel 2 keer snel zijn opslag inleveren in elke set, waarna de Serviër - die voor het eerst sinds zijn opgave op de US Open in actie kwam, op zijn gemak de partij kon controleren.

Beide spelers lieten bij momenten fraai tennis zien, zochten de lijnen op en varieerden in hun slagen. Goffin liet in de 1e set bij 3-1 een breakbal liggen. Djokovic speelde op een hoog niveau en was fysiek top. Hij haalde na 47 minuten de eerste set bij zijn derde setpunt binnen.

Goffin gaf bij het begin van de 2e set meteen ook zijn service uit handen. Hij benutte evenwel zijn 3 kansen op een rebreak niet. Daarna maakten de twee er niet veel woorden meer aan vuil. Ieder won overtuigend zijn opslagspel - Goffin gaf nog maar 1 keer een punt uit handen in 4 servicegames. Maar Djokovic deed bijna even goed en maakte de match op love uit: 6-4 na 44 minuten.

De 32-jarige Serviër won voor de 7e keer in 8 duels tegen onze landgenoot en speelt morgen zijn 5e finale van 2019. Daarin wacht de Australiër John Millman (ATP 80), de kwalificatiespeler rekende in de halve finale af met de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 53) in 6-3 en 7-6 (7/4).

Djokovic won in zijn loopbaan 75 titels en was dit jaar al de beste op Wimbledon, de Australian Open en in Madrid. Millman plaatste zich in Boedapest in 2018 voor zijn enige finale tot dusver, die hij verloor tegen de Italiaan Marco Cecchinato. Goffin won het Rakuten Open in Tokio in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam hij niet deel.