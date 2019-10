Goffin kraakt in derde set tegen boomlang Amerikaans opslagkanon

Goffin wist wat hij kon verwachten van Opelka: een loeiharde opslag. En jawel, de Amerikaan blonk aan het einde van de match met 29 aces achter zijn naam. Dat wapen zorgde ervoor dat er weinig lange rally's te zien waren in Basel. Goffin retourneerde wat hij kon.

In de eerste set was dat net voldoende om het laken naar zich toe te trekken in de tiebreak. Goffin speelde niet zijn allerbeste tennis, maar dat was ook niet nodig want Opelka maakte geen enkele keer aanspraak op een break. Set twee was nagenoeg een kopie van de openingsset. Het draaide opnieuw uit op een tiebreak en daarin kon Opelka de Belg een keer verrassen.

Het publiek kreeg ook in de beslissende set meer van hetzelfde te zien. Goffin probeerde het af te maken, maar kreeg het deksel op de neus. Met de finish in zicht bij 5-6 kon Opelka zijn eerste twee breakpunten versieren. Hij verzilverde die meteen na twee uur en 35 minuten.

De vroege exit is ook slecht nieuws voor de kansen van Goffin op de ATP World Tour Finals. Alleen een halve finale volgende week op het Masters 1.000-toernooi in Parijs kan Goffin nog een ticket voor de Londense O2 Arena opleveren.