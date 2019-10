Murray bekroont comeback in Antwerpen met eerste titel sinds 2017

Andy Murray zet Wawrinka opzij in hoogstaande finale van de European Open

Antwerpen had zijn droomfinale gekregen met het duel tussen grandslamwinnaars Murray en Wawrinka. De Zwitser was in de beginfase te snel en te accuraat voor Murray. Maar de Brit is een vechter en beet zich na het setverlies vast in het spel van Wawrinka.

Met veel gevloek, maar ook af en toe een subliem punt knokte Murray zich weer in de match. Hij bracht Wawrinka aan het twijfelen en dwong een derde set af. Die derde set was een dubbeltje op zijn kant.

Wawrinka en Murray wisselden breaks af, maar Murray had zijn zenuwen het best onder controle. Wawrinka kraakte onder de druk en gaf bij 5-4 een matchpunt weg. Murray liet zijn prooi niet meer los en dwong Wawrinka in de fout.

Begin 2019 hing de carrière van Murray aan een zijden draadje, maar na een heupoperatie knoopt hij nu weer aan met toernooiwinst. Zijn laatste zege dateerde van begin 2017 in Dubai. "Dat Murray 8 maanden na zijn heupoperatie een toernooi wint, is een van dé tennisverhalen van dit jaar", zegt Dirk Gerlo.