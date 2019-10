Goffin-killer Federer uitgeschakeld in kwartfinales, ook Djokovic gewipt

Alexander Zverev houdt gefrustreerde Federer uit halve finales

In de 2e set redde Federer 5 matchballen en sleepte via een tiebreak een beslissende manche uit de brand. Daarin kreeg Federer het aan de stok met de umpire nadat die een strafpunt gaf aan de Zwitser omdat hij uit frustratie enkele ballen in het publiek had geslagen.

Zverev liet het niet aan zijn hart komen en kreeg na een snelle break bij 5-3 opnieuw de kans om uit te serveren. Bij zijn 6e matchbal klaarde Zverev de klus na 2 uur en 5 minuten tennis.

Federer won het toernooi van Shanghai 2 keer, in 2017 en 2014. In de 1/8e finales had hij gisteren David Goffin (ATP 14) uitgeschakeld.

Zverev bereikt net als vorig jaar de halve finales. Hij neemt het daarin op tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13) of de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5).