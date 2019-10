Thiem laat Oostenrijks tennispubliek nog eens juichen

Dominic Thiem heeft er wel voor moeten knokken. De Argentijn Diego Schwartzman dwong hem tot een driesetter.

Thiem probeerde zijn tegenstander te verrassen aan het net, maar dat werd geen succes. Schwartzman leidde met 6-3 en 3-2, pas dan vond Thiem een oplossing.

Met de hulp van het publiek knokte hij zich in de match nam hij de regie over. Toen de 26-jarige Oostenrijker Schwartzman na bijna 2,5 uur op de knieën had gekregen, viel hij opgelucht neer.

De Oostenrijkse tennisfans kraaiden van plezier. Voor het eerst in 9 jaar won een landgenoot nog eens in de Wiener Stadthalle. In 2010 was Jürgen Melzer de beste in een finale tegen zijn landgenoot Haider-Maurer.