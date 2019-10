Djokovic staat er weer: vlotte toernooiwinst in Tokio

Gisteren bood David Goffin nog goed weerwerk in de halve finale, maar Djokovic was eenvoudigweg te sterk. Dat liet hij vandaag ook zien tegen kwalificatiespeler Millman (ATP-80. Hij gaf geen enkele breakbal weg en had zelf aan eentje genoeg om de eerste set te pakken. In de 2e set was het na 4-0 snel boeken toe voor Millman.

Vier weken geleden moest Djokovic opgeven in New York tegen Stan Wawrinka in de 1/8e finales. Vandaag pakte hij bij zijn eerste deelname in Tokio meteen zijn 76e titel, zijn 4e van 2019 na de Australian Open, Wimbledon en Madrid. De nummer 1 bewees fysiek en tennistiek helemaal klaar te zijn voor het slot van het seizoen. Hij is komende week de grote favoriet op de Masters 1000 in Shanghai, waar hij zijn titel verdedigt.