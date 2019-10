Goffin stoot door in Tokio na 3 matchballen tegen en "beetje magie"

"Er was een beetje magie nodig want in de tiebreak stond ik 5-1 achter", zei Goffin achteraf. "Toegegeven, het was niet eenvoudig. Hij speelde heel goed in de eerste set, miste geen bal en ik vond het juiste ritme niet. Hij deed alles perfect."

"Voor mij was het dus kwestie om aan te klampen, geduld te oefenen en proberen mijn slagen en timing terug te vinden. Uiteindelijk ben ik daarin geslaagd. In de tweede en derde set draaide mijn opslag ook beter."

In de volgende ronde komt Goffin dus out tegen Shapovalov, de nummer 32 van de wereld. "Hij is heel getalenteerd en kan zowel met forehand als backhand verwoestend uithalen", zegt Goffin over zijn volgende tegenstander.

"Hij slaat heel goed op, is linkshandig en soms onvoorspelbaar. Ik zal agressief moeten spelen en hem in de fout moeten laten gaan, wat hij maakt soms foutjes. Maar hij heeft veel balgevoel, ziet het balletje soms als een voetbal, hij kan heel goed spelen. Ik zal moeten vechten en solide moeten zijn."