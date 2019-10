Goffin krijgt zege in de schoot geworpen en speelt nu tegen Federer

Het was al 5 jaar geleden dat David Goffin voor het laatst speelde tegen Michail Koekoesjkin, toen een zware vijfsetter in de Daviscup. Het contrast met de match van vandaag kon nauwelijks groter zijn.

Koekoesjkin verloor al in het eerste spelletje zijn opslag, de start van een mentale en naar later zou blijken ook fysieke lijdensweg. In een ellenlang 7e spel spartelde de Kazak nog een laatste keer tegen, maar toen hij ook dat game verloor, brak de veer.

In de 2e set raakte Koekoesjkin geen poot meer vooruit. Bij 3-0 gooide hij dan ook de handdoek. In de 1/8e finales treft David Goffin Roger Federer, hun 11e confrontatie. Enkel op de Masters in 2017 kon Goffin winnen.

Door zijn zege doet Goffin trouwens een goeie zaak met het oog op een nieuwe deelname aan de Masters. Er zijn nog 3 tickets over en Goffin is samen met onder meer Zverev, Bautista Agut, Berrettini en Nishikori een van de kanshebbers.