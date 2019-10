Rus Medvedev triomfeert op ATP-toernooi van Shanghai

Daniil Medvedev is de man van het seizoenseinde op het ATP-circuit. De Rus, nummer 4 op de wereldranglijst, stond in Shanghai al voor het 6e toernooi op rij in de finale. Medvedev pakte de titel in Cincinnati en Sint-Petersburg en verloor op de US Open, in Washington en in Montreal.

In Shanghai trok hij opnieuw aan het langste eind, want Alexander Zverev woog duidelijk te licht in de finale. Na 1u15' tennissen stond er 6-4 en 6-1 op het bord. Nochtans had Medvedev tot nu toe nog nooit gewonnen van de Duitser, die in de vorige vier confrontaties tussen de twee telkens gewonnen had.