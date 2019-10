Gillé en Vliegen: "Ook de beste dubbelduo's komen ons nu scouten"

Gillé en Vliegen wonnen dit seizoen al drie ATP-titels. Is Antwerpen ook een doel? "Absoluut", klonk het na hun eerste gewonnen match. Het Belgische duo zette Nielsen/Pütz opzij in de eerste ronde. "Een match hier in Antwerpen winnen, is super", vertelde Sander Gillé. "De afgelopen twee jaar zijn we hier telkens teleurgesteld van de baan gestapt na twee nipte nederlagen."

"Derde keer, goeie keer, zeggen ze toch?", vulde Vliegen aan. "We hebben dit jaar een heel goed seizoen gedraaid dus iedereen verwachtte toch ook wel dat we hier zouden winnen. Er komen veel vrienden kijken, dus dat geeft toch wel wat extra druk. In zo'n supertiebreak weet je nooit, maar we hebben het goed gedaan."

"Er zaten zelfs wat scouts van de tegenstanders in de tribune", vertelde Gille. "Dat hebben we een beetje afgedwongen door onze goeie resultaten. De meeste teams kennen ons ondertussen. Ook de beste teams komen nu naar ons kijken. Ze weten dat ze ons in de toekomst vaker kunnen ontmoeten. Dat is een leuk gevoel."

Ook Daviscupkapitein Johan Van Herck zit in de tribunes. "Dat prikkelt ook wel een beetje", gaf Vliegen toe. "We willen er heel graag bij zijn. We hebben een goed seizoen achter de rug en kunnen een meerwaarde zijn voor het team. Dus we doen iedere dag extra ons best voor die selectie voor de finale in Madrid."