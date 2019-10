Andy Murray knokt tegen killer van Goffin voor finale in Antwerpen

Andy Murray heeft het zichzelf moeilijker gemaakt dan nodig. Bij een 6-3, 4-1-voorsprong leek de Britse oud-nummer 1 op weg naar vlotte winst in 2 sets tegen de nummer 92. Maar plots begon hij een pak fouten te maken en tankte de Roemeen vertrouwen.

De kwalificatiespeler sleepte er een tiebreak uit, werkte een matchpunt weg en dwong een 3e set af. Daarin brak de Brit op het goeie moment: tot 5-4, waarna hij het na meer dan 2,5 uur uitserveerde met zijn 10e ace. Murray was blij dat hij het fysiek kon volhouden, maar het frustreerde hem dat hij de match niet in 2 sets kon afmaken.

Murray (ATP-243) speelt vandaag in de halve finale tegen de Fransman Humbert (ATP-70), die een set achterstand goedmaakte met uitstekend tennis en voor de 2e keer in 2 dagen een top 20-speler klopt. De Argentijn Guido Pella was zo gefrustreerd, dat hij op het einde zijn racket woest weggooide.