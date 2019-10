Goffin moet na eerste match al koffers pakken in Antwerpen

Verslag van Humbert-Goffin

Goffin vindt wapens niet om Humbert van de wijs te brengen

David Goffin was in de eerste ronde vrij en kreeg met de Fransman Humbert een in theorie haalbare kaart voorgeschoteld in de tweede ronde. Maar een bleke Goffin bleef een hele wedstrijd onder zijn niveau. In beide sets moest hij twee keer vroeg zijn opslagspel inleveren en ondanks de steun van het publiek kon hij dat niet goedmaken.

Goffin maakte te veel fouten en raakte nooit in het goede ritme. Humbert was op alle vlakken beter en speelde complexloos. Bij 3-2 in de eerste set brak hij een eerste keer door de opslag van de Belg en dat volstond, want zelf bleef hij foutloos op zijn opslag.

Nadat Goffin bij het eerste opslagspel in de tweede set gebroken werd, kon hij zich mentaal niet meer herpakken. In geen tijd stond het 6-1 voor de Fransman. Het laatste punt was veelzeggend. Goffin sloeg de eerste matchbal in het net.

Na de vroege uitschakeling van Fabio Fognini in Stockholm en Gael Monfils in Antwerpen, doet ook Goffin geen goede zaak met het oog op de Masters. Humbert speelt in de kwartfinales in Antwerpen tegen de Argentijn Guido Pella (ATP-29).