Toptalent Coco Gauff doet op haar 15e beter dan zussen Williams

Met haar prestatie doet Coco Gauff beter dan haar grote idolen. De zussen Williams wonnen "pas" op hun 17e voor het eerst een WTA-toernooi.

Tracy Austin was de jongste ooit. De 2-voudige US Open-winnares (1979 en 1981) begon haar trofeeënkast met de hoofdprijs op het WTA-toernooi van Portland in 1977. Zij was toen 14 jaar en 28 dagen oud.

Gauff was als "lucky loser" opgevist voor de hoofdtabel in Linz. Dankzij zeges tegen Kiki Bertens, Andrea Petkovic en Jelena Ostapenko maakt ze maandag haar entree in de top 100 van het vrouwentennis. Gauff komt binnen op de 71e plaats.