Straf: 15-jarige (!) Gauff bereikt eerste WTA-finale

Het had niet veel gescheeld of Coco Gauff had al na de kwalificaties op het WTA-toernooi van Linz haar koffers mogen pakken. Ze verloor in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi, maar werd op de valreep als "lucky loser" toegelaten tot het hoofdtoernooi. Een kans die ze met beide handen gegrepen heeft.

Op weg naar haar allereerste WTA-finale schakelde het 15-jarige toptalent onder andere Kiki Bertens (WTA-8) uit. Goed voor haar eerste overwinning tegen een speelster uit de top 10. In de halve finale was Gauff dan weer met 6-4 6-4 een maatje te groot voor de 17 jaar oudere Petkovic (WTA-75).

Coco Gauff blijft dus stevig timmeren aan haar weg naar de top van het vrouwentennis. Ze is op haar 15e de jongste finaliste op een WTA-toernooi in 15 jaar (de Tsjechische Nicole Vaidisova ging haar in 2004 voor, red). In de finale zal ze het opnemen tegen de winnares van het duel tussen Alexandrova (WTA-35) en Ostapenko (WTA-72).