Elise Mertens neemt eerste horde in Peking

Elise Mertens was in Peking op zoek naar eerherstel na haar uitschakeling vorige week in de tweede ronde van WTA-Wuhan. Met Petra Martic, die 6 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst, kreeg ze wel een taaie brok tegenover zich.

De 2 stonden 1 keer eerder tegenover elkaar. Dat was vorig jaar op de Australian Open. Toen was Mertens de beste en ook vandaag trok onze landgenote aan het langste eind.

Vooral de opslag van Mertens draaide goed. De 23-jarige Mertens won bijna 80% van de punten op haar eigen opslag. Op de service van haar Kroatische tegenstandster sloeg Mertens dan weer genadeloos toe. Onze landgenote forceerde 4 breaks en gaf haar eigen opslagspelletje geen enkele keer uit handen. Dat resulteerde uiteindelijk in een vlotte 6-2 6-3 overwinning.

In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj (WTA-60) of de Canadese Bianca Andreescu (WTA-6). Andreescu won onlangs nog de US Open. Op weg naar die titel versloeg ze Mertens in de kwartfinale.