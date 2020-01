16:23

16 uur 23. Droge 3-0-nederlaag voor Belgische vrouwen. De Belgische vrouwe hebben geen vuist kunnen maken tegen Oekraïne en zijn na een 3-0-nederlaag uitgeschakeld. In het dubbelspel konden Margo Degraef en Nathalie Marchetti nog wel een setje winnen, maar in de daaropvolgende enkelduels werden Lisa Lung en Marchetti met 3-0 in de sets weggetikt.