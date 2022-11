Het UK Championship is dit weekend aan zijn ontknoping toe. Zaterdag zijn de halve finales, zondag is de finale. Ontdek hier wie het Triple Crown-event in York (Eng) naar zich toetrekt. Vorig jaar speelde Luca Brecel er de finale tegen de Chinese laureaat Zhao Xintong, dit jaar ging de Belg er in de 1/8e finale uit tegen Tom Ford.