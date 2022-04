WK snooker: Ben Mertens delft nipt onderspit in eerste kwalificatieronde

06:49

06 uur 49. Ben Mertens (17) gaat met kleinste verschil onderuit. Ben Mertens heeft zich gisteravond in het English Institute of Sport in Sheffield (Eng) niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde. De 17-jarige Belg verloor met het kleinste verschil, 6-5, het pleit tegen de Engelsman Louis Heathcote (WS-101). Mertens verloor de eerste twee frames en was daarna steeds op achtervolgen aangewezen. Van 5-3 knokte hij zich toch nog terug tot 5-5, maar in het beslissende elfde frame trok de 24-jarige Heathcote alsnog aan het langste eind. Vandaag/dinsdag komt met Yorrit Hoes nog een 17-jarige Belgische amateur in actie. Hij neemt het in de eerste ronde tegen de Engelsman Peter Devlin (WS-94) op. Bij winst volgt een duel met de Engelsman Oliver Lines (WS-67). .