LIVE finale UK Championship snooker: Brecel achtervolgt opnieuw na slordig frame

In een nerveuze openingsfase, met missers langs beide kanten, kan Zhao als eerste Brecel onder druk zetten met een break van 47 punten. Met nog drie rode ballen op tafel volgde daarop een tactisch steekspel, met knappe safety's van beide heren maar ook met tal van gemiste pots. Uiteindelijk heeft Zhao een fluke - een geluksshot - en een nieuwe misser van Brecel nodig om het frame binnen te halen.

16 uur 17. Frame 5: Zhao leidt na "scrappy" frame. In een nerveuze openingsfase, met missers langs beide kanten, kan Zhao als eerste Brecel onder druk zetten met een break van 47 punten. Met nog drie rode ballen op tafel volgde daarop een tactisch steekspel, met knappe safety's van beide heren maar ook met tal van gemiste pots. Uiteindelijk heeft Zhao een fluke - een geluksshot - en een nieuwe misser van Brecel nodig om het frame binnen te halen. .

15:30

15 uur 30. Frame 4: Brecel houdt hoofd koel. In het laatste frame voor het eerste interval is het Zhao die de tafel als eerste kan aanvallen, maar die aanval strandt niet ver. Na enkele safety's neemt Brecel over, maar een misser op zwart brak zijn break vroegtijdig af. Zhao kreeg daarna een opgelegde kans om Brecel met de rug tegen de muur te zetten, maar een nieuw foutje breekt de Chinees zuur op. Brecel maakt het daarna keurig af: 2-2. .