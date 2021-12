LIVE finale UK Championship snooker: Balende Brecel staat 5-3 achter na eerste sessie

Het wordt nog een zware avondsessie voor Luca Brecel, want het laatste frame van de namiddag gaat naar Zhao. Met een break van 78 punten zet de Chinees zich zo op een 5-3-voorsprong in deze finale. Brecel toonde deze namiddag af en toe wel zijn klasse, maar oogde naar het einde van de sessie toch wat nerveus. Zhao hielfd het hoofd koeler en trok zich op aan enkele flukes. Om 20.00 uur begint hoofdstuk twee van deze finale.

17 uur 10. Frame 8: Zhao eindigt namidagsessie met 5-3-voorsprong. Het wordt nog een zware avondsessie voor Luca Brecel, want het laatste frame van de namiddag gaat naar Zhao. Met een break van 78 punten zet de Chinees zich zo op een 5-3-voorsprong in deze finale. Brecel toonde deze namiddag af en toe wel zijn klasse, maar oogde naar het einde van de sessie toch wat nerveus. Zhao hielfd het hoofd koeler en trok zich op aan enkele flukes. Om 20.00 uur begint hoofdstuk twee van deze finale. .

16 uur 56. Frame 7: Foutjes bij Zhao, Brecel vecht terug. Na een furieuze start leek Zhao ook op weg naar winst in frame 7, maar plots leek de stootarm van de secure Chinees wat zwaar te worden. Een te vermijden misser op blauw betekende een reddingsboei voor Brecel, maar ook hij kon het frame niet doodmaken. Zhao kreeg zo een herkansing, maar gaf het helemaal uit handen na opnieuw een zwak moment. Bij de tweede poging maakte Brecel het wel af. Onze landgenoot vecht terug. .

16 uur 39. Frame 6: Brecel vertoont eerste barstjes. Het hoge niveau van de eerste vier frames zien we al eventjes niet meer. Zhao, gekend voor zijn uiterst precieze "cue action", miste aanvankelijk nog enkele pots, maar herstelde zich uitstekend en haalt ook frame 6 binnen: 4-2. Bij Brecel zijn ondertussen de eerste barstjes zichtbaar. Een portie pech - met een nieuwe fluke voor Zhao - en een portie missers lijken zijn vertrouwen wat te hebben aangetast. Recht onze landgenoot snel de rug? .

16 uur 19. Frame 5: Zhao leidt na "scrappy" frame. In een nerveuze openingsfase, met missers langs beide kanten, kan Zhao als eerste Brecel onder druk zetten met een break van 47 punten. Met nog drie rode ballen op tafel volgde daarop een tactisch steekspel, met knappe safety's van beide heren maar ook met tal van gemiste pots. Uiteindelijk heeft Zhao een fluke - een geluksshot - en een nieuwe misser van Brecel nodig om het frame binnen te halen. .

15 uur 30. Frame 4: Brecel houdt hoofd koel. In het laatste frame voor het eerste interval is het Zhao die de tafel als eerste kan aanvallen, maar die aanval strandt niet ver. Na enkele safety's neemt Brecel over, maar een misser op zwart brak zijn break vroegtijdig af. Zhao kreeg daarna een opgelegde kans om Brecel met de rug tegen de muur te zetten, maar een nieuw foutje breekt de Chinees zuur op. Brecel maakt het daarna keurig af: 2-2. .