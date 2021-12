LIVE finale UK Championship: Luca Brecel staat met de rug tegen de muur

Brecel probeert iets te forceren en laat een rode bal liggen, die door Zhao gepot wordt. Zo blijft er nog 51 over, terwijl het verschil tussen de twee 57 is. Brecel heeft nu al zeker 2 snookers nodig.

In het 11e frame lijkt Zhao opnieuw op weg naar een ruime break, maar bij 27-0 mist de Chinees de roze bal. Dit is een unieke kans voor Luca Brecel om een frame terug te pakken.

20 uur 26. Brecel in de problemen. Ook het 10e frame gaat naar Zhao Xintong. Brecel kan zijn kleine kansje niet benutten en daarna speelt de Chinees complexloos de tafel leeg met een break van 120. De stand is 7-3, Brecel staat met de rug tegen de muur. .

Bij het begin van het 10e frame mist Zhao een lange pot op rood, wat Brecel de kans geeft om een break uit te bouwen. Maar de Belg mist een schijnbaar makkelijke roze bal en zo is het opnieuw aan de Chinees. Wat is er gebeurd met al het vertrouwen dat Brecel gisteren uitstraalde tegen Wilson?

20 uur 14. Zhao is genadeloos. Zhao was outstanding in de middagsessie en gaat vanavond op zijn elan voort. Na de opening van Brecel slaat de Chinees meteen toe met een break van 87. Brecel is niet meer aan de tafel gekomen en kijkt tegen een 6-3-achterstand aan. Wie als eerste 10 frames pakt, is de winnaar. .