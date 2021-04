WK snooker: Stephen Hendry sneuvelt net als Ben Mertens in 2e voorronde

11:44 11 uur 44. WK-comeback Hendry eindigt in 2e voorronde. Stephen Hendry heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindfase. De Schotse 7-voudige wereldkampioen verloor in de 2e kwalificatieronde tegen de Chinees Xu Si (WS 82) met 6-1. Hendry nam na het WK van 2012 afscheid, maar maakte dit voorjaar zijn comeback. In het Gibraltar Open werd de Schot in de eerste ronde met 4-1 uitgeschakeld door Matthew Selt. In de eerste kwalificatieronde van dit WK schakelde hij zijn jarenlange rivaal Jimmy White uit met 6-3. Hendry heeft het recordaantal van 7 wereldtitels achter zijn naam. White was 6 keer finalist, maar won het WK nooit. Vier keer moest "The Whirlwind" in de finale buigen voor Hendry (1990, 1992, 1993, 1994). . WK-comeback Hendry eindigt in 2e voorronde Stephen Hendry heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindfase. De Schotse 7-voudige wereldkampioen verloor in de 2e kwalificatieronde tegen de Chinees Xu Si (WS 82) met 6-1.



20:05 20 uur 05. Ben Mertens geeft 1-5-voorsprong weg. De 16-jarige Ben Mertens heeft zijn eerste ronde in de WK-kwalificaties niet overleefd. De talentvolle Belg sneuvelde tegen de Chinees Lei Peifan. Het werd een wedstrijd met een zure nasmaak voor Mertens. De Belg begon wonderwel. Hij won meteen drie frames en liep weg tot 1-5. Hij had dus nog een frame nodig om het af te maken, maar zijn arm begon stevig te trillen. Peifan, die op papier ook zeker de favoriet was, zorgde voor de eerste comeback van het toernooi door Mertens nog te kloppen met 6-5. . Ben Mertens geeft 1-5-voorsprong weg De 16-jarige Ben Mertens heeft zijn eerste ronde in de WK-kwalificaties niet overleefd. De talentvolle Belg sneuvelde tegen de Chinees Lei Peifan.

07:33 07 uur 33. Stephen Hendry voorbij z'n oude rivaal Jimmy White. Het duel waar elke snookerfan naar uitkeek in deze voorronde was die tussen 7-voudig wereldkampioen Stephen Hendry (52) en zijn oude rivaal Jimmy White (58). Hendry won in de eerste ronde met 6-3. Het niveau lag heel wat lager dan in wedstrijden van weleer. Hendry en White lieten zich op heel wat missers betrappen, maar af en toe schitterden ze weer. Zoals bij 4-1. Nadat White een rode bal had laten liggen bij een 62-0-voorsprong speelde Hendry de tafel helemaal leeg. In de 2e voorronde komt Hendry uit tegen de Chinese speler XU Si. . Stephen Hendry voorbij z'n oude rivaal Jimmy White Het duel waar elke snookerfan naar uitkeek in deze voorronde was die tussen 7-voudig wereldkampioen Stephen Hendry (52) en zijn oude rivaal Jimmy White (58). Hendry won in de eerste ronde met 6-3.

22:44 22 uur 44. Julien Leclercq haalt tweede kwalificatieronde. Amateurspeler Julien Leclercq heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK overleefd. De 18-jarige haalde het nipt met 6-5 van de Iraniër Soheil Vahedir, de nummer 90 van de wereld. Leclercq stond snel 3 frames achter en kon de schade beperken tot 2-5. Daarna draaide hij de situatie nog helemaal om. In de tweede ronde neemt Leclercq het op tegen zijn Chinese leeftijdsgenoot Chang Bingyu (WS-75). Als hij ook die horde neemt, is de Engelsman Tom Ford (WS-24) zijn volgende tegenstander. . Julien Leclercq haalt tweede kwalificatieronde Amateurspeler Julien Leclercq heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK overleefd. De 18-jarige haalde het nipt met 6-5 van de Iraniër Soheil Vahedir, de nummer 90 van de wereld.



