WK snooker: Selby komt op 4 frames van 4e wereldtitel tegen Murphy

18:58 18 uur 58. Selby komt op 4 frames van 4e weredltitel. Mark Selby heeft in de voorlaatste sessie van de WK-finale zijn voorsprong van 3 frames behouden op Shaun Murphy: 14-11.



Voor een voor het eerst volledig gevulde Crucible Theatre kwam Murphy terug tot 10-8, maar liet de wereldkampioen van 2005 het volgende frame liggen.



Selby reageerde scherp met een break van 107, de eerste century van de finale. Murphy vocht nog terug, maar gaat nog steeds met een achterstand van 3 frames de laatste sessie in.



Selby heeft nog 4 frames nodig om voor de 4e keer de wereldtitel te veroveren. Murphy mikt op een 2e eindzege.

00:21 00 uur 21. Selby onder stoom in 2e sessie. Na een moeizame start in de eerste sessie is Mark Selby helemaal losgekomen in de tweede sessie. Shaun Murphy klom bij 6-6 nog even op voorsprong, maar daarna moest hij lijdzaam toezien hoe Selby de show stal. Murphy kon zelfs een uur lang geen enkele bal potten.

Zo begint Selby met een 10-7-voorsprong aan de beslissende dag op het WK snooker. 8 frames heeft hij nog nodig voor een 4e wereldtitel, waarmee hij gedeeld 5e zou worden op de eeuwige ranglijst.

03-05-2021 03-05-2021.

19:59 19 uur 59. Murphy is het best gestart. Shaun Murphy heeft na de eerste sessie een kleine voorsprong genomen. Het leek erop dat hij en Mark Selby elkaar geen duimbreed zouden toegeven, maar bij 3-3 spurtte Murphy toch weg naar 5-3.

02-05-2021 02-05-2021.

02-05-2021

23:49 23 uur 49. Shaun Murphy en Mark Selby spelen de finale. Shaun Murphy (7) en Mark Selby (4) maken onder mekaar uit wie Ronnie O'Sullivan opvolgt als wereldkampioen. In de halve finales schakelden ze respectievelijk Kyren Wilson (17-12) en Stuart Bingham (17-15) uit.



Murphy haalde de finale na een stevige remonte. Hij won 13 van de laatste 15 frames. Selby klopte zijn tegenstander in een nek-aan-nekrace.

Murphy staat 1 keer op de erelijst van het WK (in 2005), Selby 3 keer (2014, 2016 en 2017). De finale begint zondag.

08:57 08 uur 57. Het 19e frame tussen Bingham en Selby duurde liefst 63 minuten. Bekijk het hier in 60 seconden.

08:51 08 uur 51. Bingham neemt de leiding na o.a. frame van 63 minuten. Stuart Bingham is vrijdagnacht ingegaan met een kleine voorsprong tegen Mark Selby (13-11). Bingham stond 7-9 achter bij het begin van de avondsessie, maar won 6 van de 8 frames, waarvan de eerste 5 van de avond.

Hij maakte vrij vlot 9-9 gelijk met breaks van 131 en 96, maar vanaf toen werd het tactisch. Het 19e frame duurde liefst 63 minuten, tot Bingham het pakte op de laatste zwarte bal.

Vanmiddag komen de 2 terug en gaan ze tot de finish. Drievoudig wereldkampioen Selby mikt op een 5e WK-finale. Bingham speelde én won in 2015 zijn enige WK-finale tot nu.

01-05-2021 01-05-2021.

29-04-2021 29-04-2021.

29-04-2021

23:10 23 uur 10. Murphy schakelt de nummer 1 van de wereld uit. Niet alleen Stuart Bingham maar ook Shaun Murphy is aan een heropleving bezig op dit WK. Murphy werd 16 jaar geleden wereldkampioen. De laatste 5 jaar sneuvelde hij steeds in de eerste of tweede ronde, maar nu schopt hij het nog eens tot de halve finales.

Murphy rekende hiervoor af met Judd Trump, de nummer 1 van de wereld. Trump zag Murphy van 6-6 tot 10-6 uitlopen, maar kwam nog gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk kon de ervaren Murphy een beslissend frame nog net vermijden.

In de halve finales neemt Murphy het op tegen Kyren Wilson, de verliezende finalist van vorig jaar.

20:56 20 uur 56. Bingham-Selby is eerste halve finale. Stuart Bingham blijft zijn opmars op het WK snooker voortzetten. In de laatste voorronde had hij Luca Brecel de weg versperd en sindsdien schakelde hij de Chinees Ding (na een beslissend 19e frame) en Jamie Jones uit op weg naar de kwartfinales.

In die kwartfinale nam Bingham het op tegen Anthony McGill, die in de vorige ronde nog Ronnie O'Sullivan had uitgeschakeld na een thriller. Ook tegen Bingham zou het bibberen en beven worden tot het laatste frame. McGill moest de 2e dag achtervolgen, maar kwam met een slotspurt terug tot 12-12. Met een break van 125 maakte Bingham het ten slotte in stijl uit.

In de halve finales neemt Bingham het op tegen Mark Selby, die ook tegen Mark Williams weer indrukwekkend snooker liet zien. Selby werpt zich zo op tot dé topfavoriet voor de wereldtitel, in zijn geval een vierde exemplaar.

20:55 Stuart Bingham neemt het in de halve finales op tegen Mark Selby. 20 uur 55.

28-04-2021 28-04-2021.

18:00 18 uur . Judd Trump in actie op het WK snooker.

28-04-2021

17:54 17 uur 54. Trump stoot door: "Beste spel bewaar ik voor laatste rondes". Ook de Engelse oud-wereldkampioenen Judd Trump (WS-1) en Stuart Bingham (WS-18) hebben hun ticket te pakken voor de kwartfinales op het WK. Trump zette zijn landgenoot David Gilbert (WS-15) met 13-8 opzij. De 44-jarige Bingham was met 13-6 te sterk voor de Welshman Jamie Jones (WS-69).



Trump is na de uitschakeling van O'Sullivan meer dan ooit de topfavoriet. Op dit WK toonde "The Ace in the Pack" wel nog niet zijn topvorm. "Ik heb niet briljant gespeeld", gaf de nummer een van de wereld toe. "Het was wel degelijk en voorlopig volstond dat."



"Het was hard werken, maar ik stond er op de beslissende momenten. Hopelijk kan ik in de volgende rondes het niveau opkrikken. Je kan niet altijd top zijn, het is een lang toernooi en we zijn nog niet eens halfweg. Ik bewaar mijn beste spel voor de laatste rondes. Hopelijk kan ik iets briljants laten zien."



Trump komt in de kwartfinales uit tegen de winnaar van het duel tussen Shaun Murphy (WS-7) en de Chinees Yan Bingtao (WS-10). Bingham tref de Schot Anthony McGill (WS-16), die titelverdediger Ronnie O'Sullivan (WS-2) met 13-12 uit het toernooi wipte.

26-04-2021 26-04-2021.

26-04-2021

23:18 23 uur 18. Williams en Robertson stoten door. Mark Williams en Neil Robertson hebben zich zaterdag autoritair geplaatst voor de kwartfinales. Robertson, de wereldkampioen van 2010, begon de dag met een 9-7-voorsprong en diepte die kloof al snel uit met breaks van 126 en 87. Tegenstander Jack Lisowski spartelde nog even tegen, maar Robertson maakte het dan af met breaks van 70 en 90. Hij treft nu Kyren Wilson, de verliezende finalist van vorig jaar.

Drievoudig wereldkampioen rekende in zijn tweede ronde af met de ervaren John Higgins, die zelf 4 wereldtitels op zijn palmares heeft. In een heruitgave van de WK-finale van 2018 - gewonnen door Williams - trok de Welshman ook nu weer aan het langste eind: 13-7.

Williams kan met vertrouwen toeleven naar zijn kwartfinale. "Ik sta goed te spelen. Ik geniet van mijn spel en speel zoals 20 jaar geleden. Ik geniet echt van elk moment", aldus Williams, die de winnaar treft van het duel tussen Mark Allen en drievoudig wereldkampioen Mark Selby.

