23:13

23 uur 13. Ronnie O'Sullivan stoomt door naar volgende ronde. Ronnie O'Sullivan heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de achtste finales. In The Crucible Theatre van Sheffield, waar een beperkt publiek aanwezig was, versloeg hij zijn landgenoot Mark Joyce (WS-46) met 10-4. In de eerste sessie nam de regerende en zesvoudige wereldkampioen een 6-3 voorsprong. In de tweede sessie kwam O'Sullivan pas echt in zijn ritme. Zo potte hij breaks weg van 58, 124, 137 en 112 voor een afgetekende overwinning. .