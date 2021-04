WK snooker: Robertson vlotjes naar 2e ronde, reekshoofd Maguire sneuvelt

Ook Yan Bingtao, de winnaar van de Masters, staat in de tweede ronde. De Chinees wipte Martin Gould met 10-6. Nog in de onderste tabelhelft knikkerde David Gilbert zijn goeie vriend Chris Wakelin uit het toernooi.

22 uur 14. Robertson maakt indruk, Maguire vliegt eruit. Neil Robertson, de wereldkampioen van 2010, heeft zich met sprekend gemak geplaatst voor de tweede ronde. De Australiër versloeg in zijn openingswedstrijd Liang Wenbo met 10-3. Met Stephen Maguire is er zondag ook een eerste reekshoofd gesneuveld. De ervaren Schot, de nummer 8 van de wereld, moest het hoofd buigen voor een sterk spelende Jamie Jones. De Welshman won met duidelijke cijfers: 10-4. Ook Yan Bingtao, de winnaar van de Masters, staat in de tweede ronde. De Chinees wipte Martin Gould met 10-6. Nog in de onderste tabelhelft knikkerde David Gilbert zijn goeie vriend Chris Wakelin uit het toernooi. .

23:13

23 uur 13. Ronnie O'Sullivan stoomt door naar volgende ronde. Ronnie O'Sullivan heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de achtste finales. In The Crucible Theatre van Sheffield, waar een beperkt publiek aanwezig was, versloeg hij zijn landgenoot Mark Joyce (WS-46) met 10-4. In de eerste sessie nam de regerende en zesvoudige wereldkampioen een 6-3 voorsprong. In de tweede sessie kwam O'Sullivan pas echt in zijn ritme. Zo potte hij breaks weg van 58, 124, 137 en 112 voor een afgetekende overwinning. .