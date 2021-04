WK snooker: Oud-wereldkampioen Murphy naar 2e ronde, ook Selby goed op weg

17:04 17 uur 04. Murphy naar 2e ronde, ook Selby goed op weg. Shaun Murphy, de wereldkampioen van 2005, heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WK snooker. De huidige nummer 7 van de wereld klopte zijn landgenoot Mark Davis met 10-7. Murphy treft in ronde 2 de Chinees Yan Bingtao, de nummer 10 van de wereld. Ook drievoudig wereldkampioen Mark Selby is uitstekend op weg om zich bij de laatste 16 te scharen op het WK. "The Jester from Leicester" leidt tegen de Noor Kurt Maflin met 8-1. De nummer 4 van de wereld heeft zo nog 2 frames nodig om zich te verzekeren van de tweede ronde. . Murphy naar 2e ronde, ook Selby goed op weg Shaun Murphy, de wereldkampioen van 2005, heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WK snooker. De huidige nummer 7 van de wereld klopte zijn landgenoot Mark Davis met 10-7. Murphy treft in ronde 2 de Chinees Yan Bingtao, de nummer 10 van de wereld.



Ook drievoudig wereldkampioen Mark Selby is uitstekend op weg om zich bij de laatste 16 te scharen op het WK. "The Jester from Leicester" leidt tegen de Noor Kurt Maflin met 8-1. De nummer 4 van de wereld heeft zo nog 2 frames nodig om zich te verzekeren van de tweede ronde.

22-04-2021 22-04-2021.

21:49 21 uur 49. Trump zonder al te veel problemen voorbij Highfield. Nummer 1 van de wereld Judd Trump heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de volgende ronde. De Engelsman kwam vandaag uit tegen zijn landgenoot Liam Highfield en won uiteindelijk met 10-4. Net zoals Judd Trump heeft ook Barry Hawkins zich geplaatst voor de tweede ronde. Hawkins had geen kind aan Matthew Selt en trok de overwinning over de streep met duidelijke 10-3-cijfers. Ook de Welshman Mark Williams mag een ronde verder na zijn 10-4-overwinning tegen de 27-jarige Sam Craigie. William komt in de tweede ronde uit tegen John Higgings.

21-04-2021 21-04-2021.

22:14 22 uur 14. Robertson maakt indruk, Maguire vliegt eruit. Neil Robertson, de wereldkampioen van 2010, heeft zich met sprekend gemak geplaatst voor de tweede ronde. De Australiër versloeg in zijn openingswedstrijd Liang Wenbo met 10-3. Met Stephen Maguire is er zondag ook een eerste reekshoofd gesneuveld. De ervaren Schot, de nummer 8 van de wereld, moest het hoofd buigen voor een sterk spelende Jamie Jones. De Welshman won met duidelijke cijfers: 10-4. Ook Yan Bingtao, de winnaar van de Masters, staat in de tweede ronde. De Chinees wipte Martin Gould met 10-6. Nog in de onderste tabelhelft knikkerde David Gilbert zijn goeie vriend Chris Wakelin uit het toernooi.

Met Stephen Maguire is er zondag ook een eerste reekshoofd gesneuveld. De ervaren Schot, de nummer 8 van de wereld, moest het hoofd buigen voor een sterk spelende Jamie Jones. De Welshman won met duidelijke cijfers: 10-4.

Ook Yan Bingtao, de winnaar van de Masters, staat in de tweede ronde. De Chinees wipte Martin Gould met 10-6. Nog in de onderste tabelhelft knikkerde David Gilbert zijn goeie vriend Chris Wakelin uit het toernooi.

18-04-2021 18-04-2021.

23:13 23 uur 13. Ronnie O'Sullivan stoomt door naar volgende ronde. Ronnie O'Sullivan heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de achtste finales. In The Crucible Theatre van Sheffield, waar een beperkt publiek aanwezig was, versloeg hij zijn landgenoot Mark Joyce (WS-46) met 10-4. In de eerste sessie nam de regerende en zesvoudige wereldkampioen een 6-3 voorsprong. In de tweede sessie kwam O'Sullivan pas echt in zijn ritme. Zo potte hij breaks weg van 58, 124, 137 en 112 voor een afgetekende overwinning.

17-04-2021 17-04-2021.

