WK snooker: jonge Belg stoot door, Hendry klopt oude rivaal White

07 uur 33. Stephen Hendry voorbij z'n oude rivaal Jimmy White. Het duel waar elke snookerfan naar uitkeek in deze voorronde was die tussen 7-voudig wereldkampioen Stephen Hendry (52) en zijn oude rivaal Jimmy White (58). Hendry won in de eerste ronde met 6-3. Het niveau lag heel wat lager dan in wedstrijden van weleer. Hendry en White lieten zich op heel wat missers betrappen, maar af en toe schitterden ze weer. Zoals bij 4-1. Nadat White een rode bal had laten liggen bij een 62-0-voorsprong speelde Hendry de tafel helemaal leeg. In de 2e voorronde komt Hendry uit tegen de Chinese speler XU Si. .

22 uur 44. Julien Leclercq haalt tweede kwalificatieronde. Amateurspeler Julien Leclercq heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK overleefd. De 18-jarige haalde het nipt met 6-5 van de Iraniër Soheil Vahedir, de nummer 90 van de wereld. Leclercq stond snel 3 frames achter en kon de schade beperken tot 2-5. Daarna draaide hij de situatie nog helemaal om. In de tweede ronde neemt Leclercq het op tegen zijn Chinese leeftijdsgenoot Chang Bingyu (WS-75). Als hij ook die horde neemt, is de Engelsman Tom Ford (WS-24) zijn volgende tegenstander. .

12 uur 20. Twee Belgen in eerste voorronde. In de eerste kwalificatieronde van het WK komen met Julien Leclercq en Ben Mertens twee Belgen in actie. Ook het duel tussen zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry en publiekslieveling Jimmy White spreekt tot de verbeelding. Volg hier al het belangrijkste nieuws uit Sheffield. Ook Luca Brecel is nog niet zeker van een plek op de hoofdtabel van het WK. De nummer 31 van de wereld komt pas op 12 april in actie in de 3e voorronde. Dat is de voorlaatste hindernis op weg naar de hoofdtabel. Op 17 april begint het échte WK. .