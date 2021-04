Stuart Bingham: "Luca Brecel is een van de lastigste tegenstanders"

Luca Brecel (WS-47) neemt het woensdag in een best of 19 om een plaats in The Crucible op tegen Stuart Bingham (WS-18). Die 44-jarige Engelsman is de wereldkampioen van 2015.

"Brecel is een van de lastigste tegenstanders die ik in de laatste ronde kon treffen", zegt Bingham. "Hij is een rankingtoernooiwinnaar, een geweldige speler. Hij is nog maar 26 en het lijkt alsof hij al even lang als mij meegaat. Ik zal mijn niveau nog wat moeten opkrikken, betere safety's spelen vooral. Tegen hem wil ik het spel gesloten houden."