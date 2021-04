Luca Brecel staat op één zege van hoofdtabel op WK na comeback tegen King

13:47 13 uur 47. Brecel is op de afspraak tegen King. Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de 4e en laatste kwalificatieronde van het WK. De 26-jarige Belg klopt in de 3e voorronde de ervaren Engelsman Mark King met 6-3. Brecel had het in een weinig hoogstaande partij zonder centurybreaks aanvankelijk moeilijk om in zijn spel te geraken. Zonder veel indruk te maken stoomde King naar een 3-1-voorsprong. Maar net op tijd schoot Brecel wakker. De Belg begon beter te potten en liet onder meer breaks van 52, 63 en 52 optekenen. Toch liet hij zich tussendoor nog op enkele slordigheidjes betrappen, maar King kon er niet van profiteren en moest uiteindelijk afdruipen met een 6-3-nederlaag. In de 4e voorronde neemt Luca Brecel het woensdag op tegen de winnaar van het duel tussen de Chinees Chen Zifan en de Engelsman Stuart Bingham, de wereldkampioen van 2015. . Brecel is op de afspraak tegen King Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de 4e en laatste kwalificatieronde van het WK. De 26-jarige Belg klopt in de 3e voorronde de ervaren Engelsman Mark King met 6-3.

Brecel had het in een weinig hoogstaande partij zonder centurybreaks aanvankelijk moeilijk om in zijn spel te geraken. Zonder veel indruk te maken stoomde King naar een 3-1-voorsprong.

Maar net op tijd schoot Brecel wakker. De Belg begon beter te potten en liet onder meer breaks van 52, 63 en 52 optekenen. Toch liet hij zich tussendoor nog op enkele slordigheidjes betrappen, maar King kon er niet van profiteren en moest uiteindelijk afdruipen met een 6-3-nederlaag.

In de 4e voorronde neemt Luca Brecel het woensdag op tegen de winnaar van het duel tussen de Chinees Chen Zifan en de Engelsman Stuart Bingham, de wereldkampioen van 2015.

12-04-2021 12-04-2021.

12-04-2021 12-04-2021.

14:40 14 uur 40. Luca Brecel treft Mark King in 3e voorronde. Luca Brecel (WS-47) kent met de Engelsman Mark King (WS-50) zijn tegenstrever in de derde voorronde. De 47-jarige King, die in 2016 met de Northern Ireland Open zijn enige rankingtitel op zijn palmares schreef, zette in de 2e voorronde de Oostenrijkse amateur Florian Nüßle met 6-3 opzij. De 19-jarige uit Graz nam nochtans een 2-0-voorsprong, maar de ervaren King potte vervolgens breaks weg van 50, 56, 111, 120 voor 6-3. King kon in het verleden zeven keer doorstoten tot de achtste finales op het WK snooker. In het onderlinge treffen tussen Brecel en King staat het 5-2 voor onze landgenoot. De winnaar van de wedstrijd, die maandag op het programma staat, neemt het voor een plaats in The Crucible mogelijk op tegen de Engelsman Stuart Bingham (WS-18), die zich in 2015 tot wereldkampioen kroonde.

De 47-jarige King, die in 2016 met de Northern Ireland Open zijn enige rankingtitel op zijn palmares schreef, zette in de 2e voorronde de Oostenrijkse amateur Florian Nüßle met 6-3 opzij.



De 19-jarige uit Graz nam nochtans een 2-0-voorsprong, maar de ervaren King potte vervolgens breaks weg van 50, 56, 111, 120 voor 6-3. King kon in het verleden zeven keer doorstoten tot de achtste finales op het WK snooker.



In het onderlinge treffen tussen Brecel en King staat het 5-2 voor onze landgenoot. De winnaar van de wedstrijd, die maandag op het programma staat, neemt het voor een plaats in The Crucible mogelijk op tegen de Engelsman Stuart Bingham (WS-18), die zich in 2015 tot wereldkampioen kroonde.

10:10 10 uur 10. Alan "Angles" McManus beëindigt snookerloopbaan. Alan McManus verloor deze week in de 2e kwalificatieronde voor het WK tegen de 18-jarige Chinees Bai Laining (WS-117) met 6-3, en heeft nu bekendgemaakt dat hij een punt zet achter zijn snookercarrière. "Ik heb de beslissing al voor Kerstmis genomen en heb er vrede mee", vertelt McManus. "Ik ben nu al vaak analist voor televisie en hou van dat werk." "Speler en analist is moeilijk combineerbaar. Ik kwam nauwelijks nog aan oefenen toe in dit bizarre jaar." "Wat ik het meest ga missen, zijn de "deciders". Als het na een zware match op één frame aankomt, ontdek je pas wat je als speler en als man echt waard bent." McManus hield zo zijn landgenoot Stephen Hendry van een zesde opeenvolgende titel op de Masters in 1994. Hij versloeg Hendry toen met 9-8. Hij haalde een 5-7- en 7-8-achterstand op en maakte het in de decider met een 76-break af. Naast die ene major kan McManus ook twee rankingtitels opspelden na zijn 31-jarige carrière. In 1994 won hij de Dubal Classic en in 1996 zegevierde hij in de Thailand Open. Hij was ook 6 keer runner-up. Op het wereldkampioenschap schopte hij het drie keer tot de halve finales: in 1992, 1993 en 2016. Jimmy White, Stephen Hendry en Ding Junhui hielden hem uit de finale. Veertien jaar lang kampeerde McManus in de top zestien van de wereldranking, een zesde plaats, van 1994 tot 1997, was zijn hoogste notering. Nu was hij op de Order of Merit naar de 59e plaats afgezakt. McManus' sterkste wapens waren zijn strategisch inzicht - zelden liet hij zich op een foute shotkeuze betrappen - en de manier waarop hij feilloos de hoeken wist te berekenen. Het leverde hem de bijnaam "Angles" op.

"Ik heb de beslissing al voor Kerstmis genomen en heb er vrede mee", vertelt McManus. "Ik ben nu al vaak analist voor televisie en hou van dat werk."



"Speler en analist is moeilijk combineerbaar. Ik kwam nauwelijks nog aan oefenen toe in dit bizarre jaar."



"Wat ik het meest ga missen, zijn de "deciders". Als het na een zware match op één frame aankomt, ontdek je pas wat je als speler en als man echt waard bent."

McManus hield zo zijn landgenoot Stephen Hendry van een zesde opeenvolgende titel op de Masters in 1994. Hij versloeg Hendry toen met 9-8. Hij haalde een 5-7- en 7-8-achterstand op en maakte het in de decider met een 76-break af.

Naast die ene major kan McManus ook twee rankingtitels opspelden na zijn 31-jarige carrière. In 1994 won hij de Dubal Classic en in 1996 zegevierde hij in de Thailand Open. Hij was ook 6 keer runner-up.

Op het wereldkampioenschap schopte hij het drie keer tot de halve finales: in 1992, 1993 en 2016. Jimmy White, Stephen Hendry en Ding Junhui hielden hem uit de finale.

Veertien jaar lang kampeerde McManus in de top zestien van de wereldranking, een zesde plaats, van 1994 tot 1997, was zijn hoogste notering. Nu was hij op de Order of Merit naar de 59e plaats afgezakt.

McManus' sterkste wapens waren zijn strategisch inzicht - zelden liet hij zich op een foute shotkeuze betrappen - en de manier waarop hij feilloos de hoeken wist te berekenen. Het leverde hem de bijnaam "Angles" op.

10-04-2021 10-04-2021.

10-04-2021 10-04-2021.

14:38 14 uur 38. Chinees Bingyu te sterk voor Leclercq in 2e kwalificatieronde. Net zoals Ben Mertens is Julien Leclercq er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde voorronde. De 18-jarige Luikenaar moest met 6-2 zijn meerdere erkennen in de Chinees Chang Bingyu. Bingyu kon met een 51 break de openingsframe op zijn naam schrijven. Leclercq sloeg meteen terug en potte achtereenvolgens breaks weg van 74 en 51 voor een 2-1 voorsprong. Bingyu, die zich in 2018 tot wereldkampioen bij de amateurs kroonde, stelde voor de pauze gelijk. Na de spelhervatting liet Leclercq een aantal kansen onbenut die de meer ervaren Chinees afstrafte met breaks van 58 en 93 wat uiteindelijk resulteerde in vier winstframes op een rij en een 6-2 overwinning voor Bingyu. Met Leclercq is meteen de op een na laatste amateur uitgeschakeld. De Oostenrijkse amateur Florian Nüßle moet het donderdag nog opnemen tegen de Engelsman Mark King (WS-50), de winnaar van die wedstrijd geeft maandag in de derde voorronde Luca Brecel (WS-47) partij.

Bingyu kon met een 51 break de openingsframe op zijn naam schrijven. Leclercq sloeg meteen terug en potte achtereenvolgens breaks weg van 74 en 51 voor een 2-1 voorsprong.

Bingyu, die zich in 2018 tot wereldkampioen bij de amateurs kroonde, stelde voor de pauze gelijk. Na de spelhervatting liet Leclercq een aantal kansen onbenut die de meer ervaren Chinees afstrafte met breaks van 58 en 93 wat uiteindelijk resulteerde in vier winstframes op een rij en een 6-2 overwinning voor Bingyu.

Met Leclercq is meteen de op een na laatste amateur uitgeschakeld. De Oostenrijkse amateur Florian Nüßle moet het donderdag nog opnemen tegen de Engelsman Mark King (WS-50), de winnaar van die wedstrijd geeft maandag in de derde voorronde Luca Brecel (WS-47) partij.



11:44 11 uur 44. WK-comeback Hendry eindigt in 2e voorronde. Stephen Hendry heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindfase. De Schotse 7-voudige wereldkampioen verloor in de 2e kwalificatieronde tegen de Chinees Xu Si (WS 82) met 6-1. Hendry nam na het WK van 2012 afscheid, maar maakte dit voorjaar zijn comeback. In het Gibraltar Open werd de Schot in de eerste ronde met 4-1 uitgeschakeld door Matthew Selt. In de eerste kwalificatieronde van dit WK schakelde hij zijn jarenlange rivaal Jimmy White uit met 6-3. Hendry heeft het recordaantal van 7 wereldtitels achter zijn naam. White was 6 keer finalist, maar won het WK nooit. Vier keer moest "The Whirlwind" in de finale buigen voor Hendry (1990, 1992, 1993, 1994).



Hendry nam na het WK van 2012 afscheid, maar maakte dit voorjaar zijn comeback. In het Gibraltar Open werd de Schot in de eerste ronde met 4-1 uitgeschakeld door Matthew Selt.



In de eerste kwalificatieronde van dit WK schakelde hij zijn jarenlange rivaal Jimmy White uit met 6-3. Hendry heeft het recordaantal van 7 wereldtitels achter zijn naam. White was 6 keer finalist, maar won het WK nooit. Vier keer moest "The Whirlwind" in de finale buigen voor Hendry (1990, 1992, 1993, 1994).

08-04-2021 08-04-2021.

08-04-2021 08-04-2021.

20:05 20 uur 05. Ben Mertens geeft 1-5-voorsprong weg. De 16-jarige Ben Mertens heeft zijn eerste ronde in de WK-kwalificaties niet overleefd. De talentvolle Belg sneuvelde tegen de Chinees Lei Peifan. Het werd een wedstrijd met een zure nasmaak voor Mertens. De Belg begon wonderwel. Hij won meteen drie frames en liep weg tot 1-5. Hij had dus nog een frame nodig om het af te maken, maar zijn arm begon stevig te trillen. Peifan, die op papier ook zeker de favoriet was, zorgde voor de eerste comeback van het toernooi door Mertens nog te kloppen met 6-5.

Het werd een wedstrijd met een zure nasmaak voor Mertens. De Belg begon wonderwel. Hij won meteen drie frames en liep weg tot 1-5. Hij had dus nog een frame nodig om het af te maken, maar zijn arm begon stevig te trillen.

Peifan, die op papier ook zeker de favoriet was, zorgde voor de eerste comeback van het toernooi door Mertens nog te kloppen met 6-5.

07-04-2021 07-04-2021.

07-04-2021 07-04-2021.

07:33 07 uur 33. Stephen Hendry voorbij z'n oude rivaal Jimmy White. Het duel waar elke snookerfan naar uitkeek in deze voorronde was die tussen 7-voudig wereldkampioen Stephen Hendry (52) en zijn oude rivaal Jimmy White (58). Hendry won in de eerste ronde met 6-3. Het niveau lag heel wat lager dan in wedstrijden van weleer. Hendry en White lieten zich op heel wat missers betrappen, maar af en toe schitterden ze weer. Zoals bij 4-1. Nadat White een rode bal had laten liggen bij een 62-0-voorsprong speelde Hendry de tafel helemaal leeg. In de 2e voorronde komt Hendry uit tegen de Chinese speler XU Si.

Het niveau lag heel wat lager dan in wedstrijden van weleer. Hendry en White lieten zich op heel wat missers betrappen, maar af en toe schitterden ze weer.

Zoals bij 4-1. Nadat White een rode bal had laten liggen bij een 62-0-voorsprong speelde Hendry de tafel helemaal leeg.

In de 2e voorronde komt Hendry uit tegen de Chinese speler XU Si.

06-04-2021 06-04-2021.

06-04-2021 06-04-2021.

22:44 22 uur 44. Julien Leclercq haalt tweede kwalificatieronde. Amateurspeler Julien Leclercq heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK overleefd. De 18-jarige haalde het nipt met 6-5 van de Iraniër Soheil Vahedir, de nummer 90 van de wereld. Leclercq stond snel 3 frames achter en kon de schade beperken tot 2-5. Daarna draaide hij de situatie nog helemaal om. In de tweede ronde neemt Leclercq het op tegen zijn Chinese leeftijdsgenoot Chang Bingyu (WS-75). Als hij ook die horde neemt, is de Engelsman Tom Ford (WS-24) zijn volgende tegenstander.



Leclercq stond snel 3 frames achter en kon de schade beperken tot 2-5. Daarna draaide hij de situatie nog helemaal om. In de tweede ronde neemt Leclercq het op tegen zijn Chinese leeftijdsgenoot Chang Bingyu (WS-75). Als hij ook die horde neemt, is de Engelsman Tom Ford (WS-24) zijn volgende tegenstander.

05-04-2021 05-04-2021.

