WK snooker: Yan eerste speler geboren na 2000 die match wint in Crucible

20 uur 35. Yan Bingtao naar 2e ronde. Yan Bingtao heeft zich als eerste speler die geboren is na 2000 voor de 2e ronde op het WK geplaatst. Debutant Slessor stond na een dramatisch start 8-1 in het krijt, maar uiteindelijk joeg hij Yan nog bijna de stuipen op het lijf. Yan won toch met 10-7 en komt nu uit tegen titelverdediger Trump. .

22:36

22 uur 36. Neil Robertson is te sterk voor Liang Wenbo. Neil Robertson staat ook bij de laatste 16 op het WK. De Australiër rekende in de 1e ronde af met Liang Wenbo uit China: 10-5. Robertson, de wereldkampioen van 2010, neemt het in de volgende ronde op tegen de Engelsman Barry Hawkins of de Zwitser Alexander Ursenbacher. .