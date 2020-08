WK snooker: Wilson zit sterk gestarte O'Sullivan toch weer op de hielen

O'Sullivan, op zoek naar zijn zesde wereldtitel, profiteerde optimaal van de vele missers van Wilson. Is de finale al gespeeld? Of herpakt Wilson zich?

17 uur 50. Finale al gespeeld? Ronnie O'Sullivan is uitstekend aan de finale begonnen. In de eerste sessie van acht frames, won hij er zes. Kyren Wilson, die onherkenbaar acteerde, heeft dus veel werk aan de winkel later vanavond. O'Sullivan, op zoek naar zijn zesde wereldtitel, profiteerde optimaal van de vele missers van Wilson. Is de finale al gespeeld? Of herpakt Wilson zich? .

23:01

23 uur 01. Ook O'Sullivan in de finale na een thriller. Ronnie O'Sullivan wordt de uitdager van Kyren Wilson in de finale. O'Sullivan stoot ook al door na een thriller van formaat. The Rocket stond bij 14-16 met zijn rug tegen de muur, maar Mark Selby koos met die bonus in zijn rugzak voor de defensieve aanpak. O'Sullivan speelde alles of niets en zijn handelsmerk - de snelle aanval - loonde: 16-16. Ook het 33e en beslissende frame was een nagelbijter. Op de laatste rode bal volgde een tactisch steekspel, waarbij Selby het hoofd moest buigen: 17-16. O'Sullivan mag dit weekend dus spelen voor een 6e wereldtitel. .