WK snooker: Wilson trakteert zichzelf op duel tegen Trump in kwartfinales

17 uur 08. Wilson en Robertson stoten door. Neil Robertson, de nummer 2 van de wereld, staat in de kwartfinales. De Australiër zette Barry Hawkins opzij met 13-9. Nu kijkt de "Thunder from Down Under" drievoudig kampioen Mark Selby in de ogen. Ook de Engelsman Kyren Wilson zien we nog terug bij de laatste 8. Hij stond 10-3 voor tegen zijn landgenoot Gould, maar die kwam nog stevig opzetten. Gould kwam terug tot 11-8 voor Wilson definitief de touwtjes in handen nam: 13-9. Wilson speelt zijn volgende match tegen de regerende kampioen Judd Trump. .