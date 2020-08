WK snooker: Selby en Williams overleven thrillers in 1/8e finale

23:26 23 uur 26. Selby en Williams door het oog van de naald. Drievoudig wereldkampioen Mark Selby is tot het uiterste moeten gaan om de Thai Noppon Saengkham weer naar huis te sturen. De wedstrijd eindigde op een beslissend 25e frame, dat Selby overtuigend naar zich toetrok met een break van 124. Eerder op de dag had de enige andere Mark die ooit wereldkampioen werd, Mark Williams, ook al het onderste uit de kan moeten halen. Met Stuart Bingham trof de Welshman de verrassende wereldkampioen van 2015. De hele match gingen de 2 kemphanen nek aan nek. Bij 11-11 plaatste Williams dan toch de beslissende versnelling. . Selby en Williams door het oog van de naald Drievoudig wereldkampioen Mark Selby is tot het uiterste moeten gaan om de Thai Noppon Saengkham weer naar huis te sturen. De wedstrijd eindigde op een beslissend 25e frame, dat Selby overtuigend naar zich toetrok met een break van 124.

Eerder op de dag had de enige andere Mark die ooit wereldkampioen werd, Mark Williams, ook al het onderste uit de kan moeten halen. Met Stuart Bingham trof de Welshman de verrassende wereldkampioen van 2015. De hele match gingen de 2 kemphanen nek aan nek. Bij 11-11 plaatste Williams dan toch de beslissende versnelling.

23:26 Een heerlijke stoot van Mark Selby. 23 uur 26. Een heerlijke stoot van Mark Selby. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07-08-2020 07-08-2020.

23:28 23 uur 28. Geen 5e wereldtitel voor Higgins. Kurt Maflin heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. John Higgins scoorde dan wel een maximumbreak (zie onder) én hij kwam op een 11-10-voorsprong, maar Maflin won de laatste 3 frames en bezegelde zo het lot van de viervoudige wereldkampioen. Voor Maflin blijft de droom zo voortduren. Hij draait al meer dan 10 jaar mee op het circuit, maar kon dit jaar pas voor het eerst winnen op het WK. Maflin is geboren in Southwark, maar vertegenwoordigt Noorwegen. 17 jaar geleden ontmoette hij zijn Noorse vrouw en sindsdien wonen ze samen in Oslo. . Geen 5e wereldtitel voor Higgins Kurt Maflin heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. John Higgins scoorde dan wel een maximumbreak (zie onder) én hij kwam op een 11-10-voorsprong, maar Maflin won de laatste 3 frames en bezegelde zo het lot van de viervoudige wereldkampioen.

Voor Maflin blijft de droom zo voortduren. Hij draait al meer dan 10 jaar mee op het circuit, maar kon dit jaar pas voor het eerst winnen op het WK. Maflin is geboren in Southwark, maar vertegenwoordigt Noorwegen. 17 jaar geleden ontmoette hij zijn Noorse vrouw en sindsdien wonen ze samen in Oslo.

23:26 23 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:38 18 uur 38. Snooker John Higgins pot eerste maximumbreak op WK snooker in 8 jaar

06-08-2020 06-08-2020.

22:17 22 uur 17. Laatste ticket voor 1/8e finales is uitgedeeld. Stephen Maguire (WS-9), eind juni winnaar van het Tour Championship, kon in Sheffield geen vervolg breien aan die glansprestatie. In de eerste ronde van het wereldkampioenschap werd de 39-jarige Schot met 10-3 uitgeschakeld door Martin Gould (WS-61). Dinsdag nam Gould met breaks van 57, 103, 77, 103, 100, 83 en 103 al een 7-2-voorsprong, woensdagavond volstonden breaks van 54 en 51 voor het genadeschot. Gould plaatste zich als laatste voor de achtste finales (best of 25). Daarin staat hij zaterdag en zondag tegenover Kyren Wilson (WS-8). Voor Wilson wordt het de eerste partij. Hij hoefde door het forfait van Anthony Hamilton (WS-48) nog niet in actie te komen. . Laatste ticket voor 1/8e finales is uitgedeeld Stephen Maguire (WS-9), eind juni winnaar van het Tour Championship, kon in Sheffield geen vervolg breien aan die glansprestatie. In de eerste ronde van het wereldkampioenschap werd de 39-jarige Schot met 10-3 uitgeschakeld door Martin Gould (WS-61).

Dinsdag nam Gould met breaks van 57, 103, 77, 103, 100, 83 en 103 al een 7-2-voorsprong, woensdagavond volstonden breaks van 54 en 51 voor het genadeschot.

Gould plaatste zich als laatste voor de achtste finales (best of 25). Daarin staat hij zaterdag en zondag tegenover Kyren Wilson (WS-8). Voor Wilson wordt het de eerste partij. Hij hoefde door het forfait van Anthony Hamilton (WS-48) nog niet in actie te komen.

15:55 15 uur 55. Hawkins maakt er weinig woorden aan vuil. Barry Hawkins (WS-15) heeft zich probleemloos voor de achtste finales. De 41-jarige Engelsman nam met 10-2 de maat van de Zwitser Alexander Ursenbacher (WS-87). "The Hawk" nam via breaks van 70, 56, 57, 62 en 65 al een 7-2 voorsprong. Woensdagnamiddag maakte hij er met breaks van 84 en 53 een snel einde aan. In de achtste finales (best of 25) neemt Hawkins het zaterdag en zondag op tegen de Australiër Neil Robertson (WS-2), die de Chinees Liang Wenbo (WS-34) met 10-5 uitschakelde. Hawkins schopte het in 2013 tot de finale in The Crucible. Daarin moest hij toen met 18-12 het onderspit delven voor Ronnie O'Sullivan (WS-6). Nadien bereikte Hawkins nog vier keer de halve finales. De 24-jarige Ursenbacher schreef vorige week een stukje snookergeschiedenis door zich als eerste Zwitser op de hoofdtabel te plaatsen . Hawkins maakt er weinig woorden aan vuil Barry Hawkins (WS-15) heeft zich probleemloos voor de achtste finales. De 41-jarige Engelsman nam met 10-2 de maat van de Zwitser Alexander Ursenbacher (WS-87).

"The Hawk" nam via breaks van 70, 56, 57, 62 en 65 al een 7-2 voorsprong. Woensdagnamiddag maakte hij er met breaks van 84 en 53 een snel einde aan.

In de achtste finales (best of 25) neemt Hawkins het zaterdag en zondag op tegen de Australiër Neil Robertson (WS-2), die de Chinees Liang Wenbo (WS-34) met 10-5 uitschakelde.

Hawkins schopte het in 2013 tot de finale in The Crucible. Daarin moest hij toen met 18-12 het onderspit delven voor Ronnie O'Sullivan (WS-6). Nadien bereikte Hawkins nog vier keer de halve finales. De 24-jarige Ursenbacher schreef vorige week een stukje snookergeschiedenis door zich als eerste Zwitser op de hoofdtabel te plaatsen

05-08-2020 05-08-2020.

23:54 23 uur 54. Sprookje voor debutant. Na Shaun Murphy (WS-10) is met Mark Allen een tweede grote naam gesneuveld. De 34-jarige Noord-Ier, nummer vier van de wereld en eind juli nog finalist van het Tour Championship, verloor met 10-8 van de Welshe WK-debutant Jamie Clarke (WS-90). "The Pistol" was in de ochtendsessie met century's van 136 en 106 nochtans voortvarend uit de startblokken gekomen. Daarna potte hij er ook nog van 122, 104 en 105 weg en breaks van 56, 69 en 76. De 25-jarige Clarke hield het op breaks van 135, 53, 80 en 74 en keek enkele keren tegen een achterstand van twee frames aan, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind. Om een plaats in de kwartfinales geeft Clarke van vrijdag tot zondag de Schot Anthony McGill (WS-39) partij. Die schakelde maandag Jack Lisowski (WS-13) met 10-9 uit. Allen gooide nog geen hoge ogen op het WK. Op veertien deelnames is het de vijfde keer, de tweede keer op rij, dat hij er in de eerste ronde uitgaat, evenveel keer eindigde het in de tweede ronde. Drie keer schopte hij het tot de kwartfinales en één keer tot de halve finales, maar dat is alweer van 2009 geleden. . Sprookje voor debutant Na Shaun Murphy (WS-10) is met Mark Allen een tweede grote naam gesneuveld. De 34-jarige Noord-Ier, nummer vier van de wereld en eind juli nog finalist van het Tour Championship, verloor met 10-8 van de Welshe WK-debutant Jamie Clarke (WS-90).

"The Pistol" was in de ochtendsessie met century's van 136 en 106 nochtans voortvarend uit de startblokken gekomen. Daarna potte hij er ook nog van 122, 104 en 105 weg en breaks van 56, 69 en 76. De 25-jarige Clarke hield het op breaks van 135, 53, 80 en 74 en keek enkele keren tegen een achterstand van twee frames aan, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind.

Om een plaats in de kwartfinales geeft Clarke van vrijdag tot zondag de Schot Anthony McGill (WS-39) partij. Die schakelde maandag Jack Lisowski (WS-13) met 10-9 uit.

Allen gooide nog geen hoge ogen op het WK. Op veertien deelnames is het de vijfde keer, de tweede keer op rij, dat hij er in de eerste ronde uitgaat, evenveel keer eindigde het in de tweede ronde. Drie keer schopte hij het tot de kwartfinales en één keer tot de halve finales, maar dat is alweer van 2009 geleden.

23:54 23 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten