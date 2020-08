WK snooker: Ronnie O'Sullivan knokt zich naar 19e kwartfinale "in lijkenhuis"

22:23 22 uur 23. Alsof we in een lijkenhuis snookeren. Ronnie O'Sullivan speelt liever in een volle zaal. Alsof we in een lijkenhuis snookeren. Ronnie O'Sullivan speelt liever in een volle zaal

22:05 22 uur 05. O'Sullivan 19e keer naar kwartfinales. Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (6) heeft voor de 19e keer in zijn carrière de kwartfinales bereikt op het WK. In een hoogstaand duel klopte hij de Chinees Ding Junhui (11) met 13-10. In de eerste sessies gaven O'Sullivan en Ding mekaar geen duimbreed toe (8-8). Pas daarna kon de 44-jarige Engelsman het laken naar zich toetrekken. In de volgende ronde neemt O'Sullivan het op tegen 3-voudig wereldkampioen Mark Williams uit Wales. . O'Sullivan 19e keer naar kwartfinales Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (6) heeft voor de 19e keer in zijn carrière de kwartfinales bereikt op het WK. In een hoogstaand duel klopte hij de Chinees Ding Junhui (11) met 13-10.

In de eerste sessies gaven O'Sullivan en Ding mekaar geen duimbreed toe (8-8). Pas daarna kon de 44-jarige Engelsman het laken naar zich toetrekken.

In de volgende ronde neemt O'Sullivan het op tegen 3-voudig wereldkampioen Mark Williams uit Wales.

22:04 22 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:08 17 uur 08. Wilson en Robertson stoten door. Neil Robertson, de nummer 2 van de wereld, staat in de kwartfinales. De Australiër zette Barry Hawkins opzij met 13-9. Nu kijkt de "Thunder from Down Under" drievoudig kampioen Mark Selby in de ogen. Ook de Engelsman Kyren Wilson zien we nog terug bij de laatste 8. Hij stond 10-3 voor tegen zijn landgenoot Gould, maar die kwam nog stevig opzetten. Gould kwam terug tot 11-8 voor Wilson definitief de touwtjes in handen nam: 13-9. Wilson speelt zijn volgende match tegen de regerende kampioen Judd Trump. . Wilson en Robertson stoten door Neil Robertson, de nummer 2 van de wereld, staat in de kwartfinales. De Australiër zette Barry Hawkins opzij met 13-9. Nu kijkt de "Thunder from Down Under" drievoudig kampioen Mark Selby in de ogen.

Ook de Engelsman Kyren Wilson zien we nog terug bij de laatste 8. Hij stond 10-3 voor tegen zijn landgenoot Gould, maar die kwam nog stevig opzetten. Gould kwam terug tot 11-8 voor Wilson definitief de touwtjes in handen nam: 13-9. Wilson speelt zijn volgende match tegen de regerende kampioen Judd Trump.

17:07 Een plaspauze voor Robertson. 17 uur 07. Een plaspauze voor Robertson Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09-08-2020 09-08-2020.

23:19 23 uur 19. Opvallend Ref moet op WK snooker een brandje blussen tussen 2 spelers

08:36 08 uur 36. Trump stoot door na bloedstollende ontknoping. Ook titelverdediger Judd Trump maakte er een razend spannende partij van. De nummer 1 van de wereld had meer dan 8 uur nodig om Yan Bingtoa (WS-16) met 13-11 naar huis te sturen. De 20-jarige Chinees kwam nochtans 2-5 voor, maar Trump won met breaks van 58, 88, 73 en 93 zeven frames op een rij. Bingtao plooide niet en won 5 van de volgende 7 frames, waardoor hij op 1 frame kwam van Trump. Beide spelers wonnen daarna om beurt een frame. Trump potte bij een 12-11 voorsprong een break van 127 weg voor de overwinning. Voor een plaats in de halve finales neemt hij het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Kyren Wilson (WS-8) en Martin Gould (WS-60). . Trump stoot door na bloedstollende ontknoping Ook titelverdediger Judd Trump maakte er een razend spannende partij van. De nummer 1 van de wereld had meer dan 8 uur nodig om Yan Bingtoa (WS-16) met 13-11 naar huis te sturen.

De 20-jarige Chinees kwam nochtans 2-5 voor, maar Trump won met breaks van 58, 88, 73 en 93 zeven frames op een rij. Bingtao plooide niet en won 5 van de volgende 7 frames, waardoor hij op 1 frame kwam van Trump.

Beide spelers wonnen daarna om beurt een frame. Trump potte bij een 12-11 voorsprong een break van 127 weg voor de overwinning. Voor een plaats in de halve finales neemt hij het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Kyren Wilson (WS-8) en Martin Gould (WS-60).

08:35 08 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08-08-2020 08-08-2020.

23:26 23 uur 26. Selby en Williams door het oog van de naald. Drievoudig wereldkampioen Mark Selby is tot het uiterste moeten gaan om de Thai Noppon Saengkham weer naar huis te sturen. De wedstrijd eindigde op een beslissend 25e frame, dat Selby overtuigend naar zich toetrok met een break van 124. Eerder op de dag had de enige andere Mark die ooit wereldkampioen werd, Mark Williams, ook al het onderste uit de kan moeten halen. Met Stuart Bingham trof de Welshman de verrassende wereldkampioen van 2015. De hele match gingen de 2 kemphanen nek aan nek. Bij 11-11 plaatste Williams dan toch de beslissende versnelling. . Selby en Williams door het oog van de naald Drievoudig wereldkampioen Mark Selby is tot het uiterste moeten gaan om de Thai Noppon Saengkham weer naar huis te sturen. De wedstrijd eindigde op een beslissend 25e frame, dat Selby overtuigend naar zich toetrok met een break van 124.

Eerder op de dag had de enige andere Mark die ooit wereldkampioen werd, Mark Williams, ook al het onderste uit de kan moeten halen. Met Stuart Bingham trof de Welshman de verrassende wereldkampioen van 2015. De hele match gingen de 2 kemphanen nek aan nek. Bij 11-11 plaatste Williams dan toch de beslissende versnelling.

23:26 Een heerlijke stoot van Mark Selby. 23 uur 26. Een heerlijke stoot van Mark Selby. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten