WK snooker: O'Sullivan gaat met 3 frames bonus de laatste dag in

08:42 08 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:41 08 uur 41. Sessies om 14.30u en 20.30u. De finale wordt straks om 14.30u Belgische tijd hervat, de slotsessie start om 20.30u. O'Sullivan speelt zijn 90e wedstrijd in The Crucible, een record dat hij deelt met zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry. In zijn zevende WK-finale gaat O'Sullivan voor een zesde titel, na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013. . Sessies om 14.30u en 20.30u De finale wordt straks om 14.30u Belgische tijd hervat, de slotsessie start om 20.30u. O'Sullivan speelt zijn 90e wedstrijd in The Crucible, een record dat hij deelt met zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry. In zijn zevende WK-finale gaat O'Sullivan voor een zesde titel, na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013.



08:39 08 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:38 08 uur 38. Moeizame avondessie voor O'Sullivan. Geheel tegen zijn gewoonte in kreeg O'Sullivan tijdens de avondsessie in 9 frames slechts één break van boven de 50 (51) weggepot. O'Sullivan won wel nog de eerste twee frames van de sessie - de 51-break bracht hem op 8-2 - maar daarna zette Wilson met breaks van 92, 50 en 58 vier frames op rij naar zijn hand. Het leek ook nog 8-7 te gaan worden, maar Wilson zag bij het potten van de blauwe bal ook een rode ongelukkig in een pocket verdwijnen. Het volgende frame haalde "Warrior" Wilson met een 100-century wel weer naar zich toe. Het laatste frame van de dag won O'Sullivan nipt op zwart, nadat Wilson de laatste rode gemist had. . Moeizame avondessie voor O'Sullivan Geheel tegen zijn gewoonte in kreeg O'Sullivan tijdens de avondsessie in 9 frames slechts één break van boven de 50 (51) weggepot. O'Sullivan won wel nog de eerste twee frames van de sessie - de 51-break bracht hem op 8-2 - maar daarna zette Wilson met breaks van 92, 50 en 58 vier frames op rij naar zijn hand.



Het leek ook nog 8-7 te gaan worden, maar Wilson zag bij het potten van de blauwe bal ook een rode ongelukkig in een pocket verdwijnen. Het volgende frame haalde "Warrior" Wilson met een 100-century wel weer naar zich toe. Het laatste frame van de dag won O'Sullivan nipt op zwart, nadat Wilson de laatste rode gemist had.

16-08-2020 16-08-2020.

23:36 23 uur 36. Wilson slaat terug. Het leek op een eenzijdige finale uit te draaien, maar Kyren Wilson toont dat hij ook mentaal uit het goeie hout is gesneden. Van een bijna uitzichtloze 2-8-achterstand krabbelt hij terug naar een hoopvolle 7-10. Na twee uiterst spannende halve finales belooft ook de ontknoping van de finale spannend te worden. . Wilson slaat terug Het leek op een eenzijdige finale uit te draaien, maar Kyren Wilson toont dat hij ook mentaal uit het goeie hout is gesneden. Van een bijna uitzichtloze 2-8-achterstand krabbelt hij terug naar een hoopvolle 7-10. Na twee uiterst spannende halve finales belooft ook de ontknoping van de finale spannend te worden.

23:34 23 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23:34 23 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:51 17 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:50 17 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten