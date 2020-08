WK snooker: Higgins neemt 1e horde richting 5e wereldtitel

22:36

22 uur 36. Neil Robertson is te sterk voor Liang Wenbo. Neil Robertson staat ook bij de laatste 16 op het WK. De Australiër rekende in de 1e ronde af met Liang Wenbo uit China: 10-5. Robertson, de wereldkampioen van 2010, neemt het in de volgende ronde op tegen de Engelsman Barry Hawkins of de Zwitser Alexander Ursenbacher. .