WK snooker: Higgins neemt 1e horde, O'Sullivan walst over Thaise speler heen

19:56

19 uur 56. O'Sullivan heeft Thai bijna verscheurd. Ronnie O'Sullivan is gezwind aan het toernooi begonnen. De 5-voudige wereldkampioen leidt met 8-1 tegen de Thaise speler Un-Nooh. Morgen werken ze de partij af. Wie het eerst 10 frames wint, kijkt in de volgende ronde de Chinees Ding Junhui in de ogen. .