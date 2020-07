11:00

11 uur . Hamilton doorworstelt kwalificaties en trekt zich dan terug. Met Kyren Wilson kennen we een eerste achtstefinalist, ook al hoefde hij daar geen enkele bal voor te potten. Wilsons tegenstander Anthony Hamilton heeft zich op de valreep teruggetrokken, omdat hij een zware vorm van astma heeft en schrik heeft voor het coronavirus. "Ik ben er het hart van in", zegt Hamilton, die wel nog gewoon de kwalificaties had afgewerkt. "Maar ik heb pas nadien de medische afwegingen gemaakt. Ik wil mij dan ook verontschuldigen bij mijn tegenstanders. Ik had alle intentie om gewoon te spelen in Sheffield." Het WK snooker is het eerste toernooi sinds corona waar een beperkt aantal toeschouwers zijn toegelaten, meer bepaald 300 per sessie. .