WK snooker: ex-wereldkampioen Shaun Murphy sneuvelt weer in eerste ronde

Ook dit jaar zal Shaun Murphy (WS-10) het WK geen tweede keer winnen. De wereldkampioen van 2005 werd in Sheffield met 10-4 uitgeschakeld door de Thai Noppon Saengkham (WS-42).





Murphy heeft er een goed seizoen opzitten, met zeges in het China Championhip en het Welsh Open en een finaleplaats in het International Championship, maar de gedwongen coronapauze heeft hem duidelijk geen goed gedaan. Maandag begon hij wel nog goed met winst in het eerste frame, maar in het tweede liet hij een 0-2 voorsprong liggen. Bij een 67 break miste de 37-jarige Engelsman een makkelijke rode bal, waarna Saengkham opruimde. Het zette de toon voor het vervolg van de wedstrijd: Murphy maakte de fouten, Saengkham strafte ze af. Na de eerste sessie stond Murphy 6-3 achter en de nacht bracht geen raad voor "The Magician".





"Ik denk niet dat ik ooit eerder twee dagen na elkaar zo slecht speelde", reageerde Murphy. "Het doet niets af aan de verdienste van mijn tegenstander. Nippon was heel sterk. Dat ik zoveel fouten maakte, kwam ook omdat hij me constant onder druk zette."





De 28-jarige Saengkham is na James Wattana en Dechawat Poomjaeng pas de derde Thai die een match wint in The Crucible. "Ik hoop dat de mensen in Thailand trots op me zijn. Hopelijk kom ik in de volgende ronde tegen Mark Selby uit en kan ik het tegen hem even goed doen."





De uitschakeling van Murphy is de grootste verrassing van het toernooi tot nu toe, hoewel hij het de voorbije jaren nooit goed deed op het WK. Het is de derde keer op de jongste vijf edities dat Murphy er in de eerste ronde uitgaat, de andere twee keer sneuvelde hij in de tweede ronde. Na zijn onverwachte wereldtitel in 2005, bereikte Murphy nog twee keer de finale: in 2009 (18-9 nederlaag tegen John Higgins) en 2015 (18-15 nederlaag tegen Stuart Bingham).