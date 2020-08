WK snooker: drievoudig wereldkampioen Williams wipt vlot over 1e horde

23:27 23 uur 27. Williams rekent vlotjes af met McManus. De 45-jarige Welshman Mark Williams (WS-3) heeft zijn jacht op een 4e wereldtitel goed ingezet. De wereldkampioen van 2000, 2005 en 2018 klopte in de eerste ronde de Schot Alan McManus (WS-53) met 10 -5. Hij liet daarbij breaks van 70, 60, 68, 50, 79 en 59 optekenen. In de 1/8e finales (best-of-25) neemt Williams het op tegen Stuart Bingham (WS-14), de wereldkampioen van 2015. Die schaarde zich zaterdagnamiddag bij de laatste zestien door Ashley Carty (WS-83) met 10-7 te verslaan. . Williams rekent vlotjes af met McManus De 45-jarige Welshman Mark Williams (WS-3) heeft zijn jacht op een 4e wereldtitel goed ingezet. De wereldkampioen van 2000, 2005 en 2018 klopte in de eerste ronde de Schot Alan McManus (WS-53) met 10 -5. Hij liet daarbij breaks van 70, 60, 68, 50, 79 en 59 optekenen.

In de 1/8e finales (best-of-25) neemt Williams het op tegen Stuart Bingham (WS-14), de wereldkampioen van 2015. Die schaarde zich zaterdagnamiddag bij de laatste zestien door Ashley Carty (WS-83) met 10-7 te verslaan.

21:46 21 uur 46. Ding doet zijn ding tegen King. Ding Junhui (WS-11) heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales. De Chinees had het niet onder de markt met Mark King (WS-46) en won nipt met 10-9. In het beslissende frame kon Ding na een lang tactisch gevecht op de laatste rode bal de tafel schoonvegen. In de volgende ronde wacht mogelijk Ronnie O'Sullivan.

08:56 08 uur 56. Trump met de hakken over de sloot. Titelverdediger Judd Trump heeft zich met heel wat moeite voor de 1/8e finales geplaatst. De 30-jarige Engelsman versloeg zijn landgenoot Tom Ford (WS-26) met 10-8. The "Ace in the Pack" liet breaks van 104, 62, 53, 61, 63, 70, 131 en 57 noteren, maar Ford deed het met 97, 53, 140, 61 en 69 ook lang niet onaardig. Ford nam een 0-3, 2-5 en 4-6 voorsprong tegen de nummer 1 van de wereld. Pas bij 8-7 nam Trump definitief het voortouw. De twee century's van Trump waren zijn 99e en 100e van het seizoen. Slechts één keer eerder nam een speler de kaap van 100 century's: de Australiër Neil Robertson potte er in 2013-2014 103 weg.



The "Ace in the Pack" liet breaks van 104, 62, 53, 61, 63, 70, 131 en 57 noteren, maar Ford deed het met 97, 53, 140, 61 en 69 ook lang niet onaardig. Ford nam een 0-3, 2-5 en 4-6 voorsprong tegen de nummer 1 van de wereld. Pas bij 8-7 nam Trump definitief het voortouw.

De twee century's van Trump waren zijn 99e en 100e van het seizoen. Slechts één keer eerder nam een speler de kaap van 100 century's: de Australiër Neil Robertson potte er in 2013-2014 103 weg.



08:55 08 uur 55. Als ik het dit toernooi een beetje goed doe, moet ik dat record van Robertson wel kunnen pakken. Maar ik moet toegeven: het zat er al bijna op voor mij. In de ochtendsessie ging het heel stroef. Ik was blij dat ik die met slechts één frame achterstand (4-5) kon afsluiten. 's Avonds liep het heel wat beter en maakte ik minder fouten. Zo'n eerste wedstrijd is altijd lastig, voor de tweede zal ik meer relaxed zijn. Judd Trump.

11:00 11 uur . Hamilton doorworstelt kwalificaties en trekt zich dan terug. Met Kyren Wilson kennen we een eerste achtstefinalist, ook al hoefde hij daar geen enkele bal voor te potten. Wilsons tegenstander Anthony Hamilton heeft zich op de valreep teruggetrokken, omdat hij een zware vorm van astma heeft en schrik heeft voor het coronavirus. "Ik ben er het hart van in", zegt Hamilton, die wel nog gewoon de kwalificaties had afgewerkt. "Maar ik heb pas nadien de medische afwegingen gemaakt. Ik wil mij dan ook verontschuldigen bij mijn tegenstanders. Ik had alle intentie om gewoon te spelen in Sheffield." Het WK snooker is het eerste toernooi sinds corona waar een beperkt aantal toeschouwers zijn toegelaten, meer bepaald 300 per sessie.

"Ik ben er het hart van in", zegt Hamilton, die wel nog gewoon de kwalificaties had afgewerkt. "Maar ik heb pas nadien de medische afwegingen gemaakt. Ik wil mij dan ook verontschuldigen bij mijn tegenstanders. Ik had alle intentie om gewoon te spelen in Sheffield."

Het WK snooker is het eerste toernooi sinds corona waar een beperkt aantal toeschouwers zijn toegelaten, meer bepaald 300 per sessie.