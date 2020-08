WK snooker: 6-2 achter en toch haalt Ronnie O'Sullivan halve finales

22:24 22 uur 24. O'Sullivan brengt inhaalrace tot goed einde. Ronnie O'Sullivan heeft de halve finales bereikt. De 5-voudige wereldkampioen was lang op achtervolgen aangewezen tegen Mark Williams. Hij stond zelfs 2-6 achter, maar uiteindelijk ging hij op en over de 3-voudige wereldkampioen. O'Sullivan won met 13-10 na een frame dat beslist werd met de zwarte bal. Hij mag zich nu opmaken voor zijn 12e optreden in de halve finales van het WK. Daarin ontmoet hij Mark Selby, eindwinnaar in 2014, 2016 en 2017. . O'Sullivan brengt inhaalrace tot goed einde Ronnie O'Sullivan heeft de halve finales bereikt. De 5-voudige wereldkampioen was lang op achtervolgen aangewezen tegen Mark Williams. Hij stond zelfs 2-6 achter, maar uiteindelijk ging hij op en over de 3-voudige wereldkampioen.

O'Sullivan won met 13-10 na een frame dat beslist werd met de zwarte bal. Hij mag zich nu opmaken voor zijn 12e optreden in de halve finales van het WK. Daarin ontmoet hij Mark Selby, eindwinnaar in 2014, 2016 en 2017.

22:22 Met links of met rechts: Ronnie O'Sullivan kan het allebei. 22 uur 22. Met links of met rechts: Ronnie O'Sullivan kan het allebei. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:39 17 uur 39. Titelverdediger Judd Trump uitgeschakeld. De Engelsman Judd Trump zal het WK snooker niet opnieuw winnen. De titelverdediger en nummer 1 van de wereld moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Kyren Wilson. 's Werelds nummer 8 won in de kwartfinales met 13-9. . Titelverdediger Judd Trump uitgeschakeld De Engelsman Judd Trump zal het WK snooker niet opnieuw winnen. De titelverdediger en nummer 1 van de wereld moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Kyren Wilson. 's Werelds nummer 8 won in de kwartfinales met 13-9.

17:38 17 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11-08-2020 11-08-2020.

07:08 07 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07:08 07 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10-08-2020 10-08-2020.

22:23 22 uur 23. Alsof we in een lijkenhuis snookeren. Ronnie O'Sullivan speelt liever in een volle zaal. Alsof we in een lijkenhuis snookeren. Ronnie O'Sullivan speelt liever in een volle zaal

22:05 22 uur 05. O'Sullivan 19e keer naar kwartfinales. Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (6) heeft voor de 19e keer in zijn carrière de kwartfinales bereikt op het WK. In een hoogstaand duel klopte hij de Chinees Ding Junhui (11) met 13-10. In de eerste sessies gaven O'Sullivan en Ding mekaar geen duimbreed toe (8-8). Pas daarna kon de 44-jarige Engelsman het laken naar zich toetrekken. In de volgende ronde neemt O'Sullivan het op tegen 3-voudig wereldkampioen Mark Williams uit Wales. . O'Sullivan 19e keer naar kwartfinales Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (6) heeft voor de 19e keer in zijn carrière de kwartfinales bereikt op het WK. In een hoogstaand duel klopte hij de Chinees Ding Junhui (11) met 13-10.

In de eerste sessies gaven O'Sullivan en Ding mekaar geen duimbreed toe (8-8). Pas daarna kon de 44-jarige Engelsman het laken naar zich toetrekken.

In de volgende ronde neemt O'Sullivan het op tegen 3-voudig wereldkampioen Mark Williams uit Wales.

22:04 22 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten